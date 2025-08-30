El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La mejor forma de invertir en vivienda en España, según Gonzalo Bernardos: estos son los lugares más rentables

El economista recomienda «los barrios a medio construir, que no tienen los servicios completos y no son en este momento excelentes para vivir, pero que tienen muy buena pinta»

S. O.

Sábado, 30 de agosto 2025, 10:23

Los altos precios de los alquileres en todas las comunidades y la bajada de los tipos de interés han empujado a la compra de vivienda a máximos. A pesar del alza de los precios, las hipotecas se han disparado un 25% en el primer semestre de 2025 y han alcanzado el récord de 2011, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, es importante que quienes quieren invertir en vivienda sepan cuál es la mejor forma de hacerlo para obtener la mayor rentabilidad. El economista Gonzalo Bernardos tiene la clave: el mejor lugar no son los centros de las ciudades, ya que «vas a pagar mucho y no lo vas a poder repercutir totalmente en el alquiler», sino las zonas «obreras», señala.

En una entrevista con 'Expansión', recomienda «los barrios a medio construir, que no tienen los servicios completos y no son en este momento excelentes para vivir, pero que tienen muy buena pinta. Son el Cristiano Ronaldo o el Messi de los 18 años», asegura.

Expectativas de revalorización

A su juicio, «hay que destrozar algunos clichés, como que en el centro de una ciudad grande el precio siempre sube más que en los barrios más humildes o en la periferia. Grandísimo error de los últimos 30 años», subraya el profesor universitario de Economía en la Universidad de Barcelona.

A su juicio, invertir en estos momentos en «una vivienda rentable» que reúna dos características: que «proporcione más rentabilidad por alquiler, que normalmente es en los sitios donde el precio de la vivienda es más bajo» y que «tenga más expectativas de revalorización, que jamás es el centro».

