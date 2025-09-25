El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Dos mujeres observan los anuncios de una inmobiliaria en Bilbao Maika Salguero

La compra de viviendas en Euskadi se dispara y logra la mejor cifra en un mes de julio desde 2007

Félix Montero

Félix Montero

Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:34

La compraventa de vivienda sigue disparada en Euskadi y en julio alcanzó niveles inéditos desde hace 18 años, cuando estalló la burbuja inmobiliaria que dio ... paso a la posterior crisis financiera. Según los datos publicados por el INE, se cerraron 2.243 operaciones, lo que supone un incremento interanual del 12,3% respecto a julio de 2024. Esta cifra marca no solo el mejor registro para este mes desde que arrancó la serie en 2007, sino también un hito que confirma la intensidad del dinamismo actual en el mercado inmobiliario vasco, que encadena varios meses de fuerte actividad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  3. 3 Un muerto a la entrada a Bilbao tras caer con su coche desde la carretera de Buia a la AP-68
  4. 4

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  5. 5 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Bizkaia
  6. 6 El municipio de la Margen Izquierda que es junto a Getxo el más caro para hacer la compra (incluso más que Bilbao y Barakaldo)
  7. 7

    Haitam, el joven asesinado de una cuchillada el domingo, entró en Bizkaia como mena en 2021
  8. 8 Ni sardinas ni salmón: el pescado con más efectos antiinflamatorios y que reduce el riesgo de sufrir cáncer
  9. 9

    La historia de la disidencia de la izquierda abertzale: así nació GKS
  10. 10

    Osakidetza incorporará psicólogos en 7 centros de salud de Bizkaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La compra de viviendas en Euskadi se dispara y logra la mejor cifra en un mes de julio desde 2007

La compra de viviendas en Euskadi se dispara y logra la mejor cifra en un mes de julio desde 2007