La compra de viviendas en Euskadi se dispara y logra la mejor cifra en un mes de julio desde 2007

La compraventa de vivienda sigue disparada en Euskadi y en julio alcanzó niveles inéditos desde hace 18 años, cuando estalló la burbuja inmobiliaria que dio ... paso a la posterior crisis financiera. Según los datos publicados por el INE, se cerraron 2.243 operaciones, lo que supone un incremento interanual del 12,3% respecto a julio de 2024. Esta cifra marca no solo el mejor registro para este mes desde que arrancó la serie en 2007, sino también un hito que confirma la intensidad del dinamismo actual en el mercado inmobiliario vasco, que encadena varios meses de fuerte actividad.

El dato evidencia la solidez de un mercado inmobiliario que en los siete primeros meses del año suma ya más de 14.000 operaciones, un 25% más que en el mismo periodo de 2024. Este ritmo sitúa a Euskadi en cotas comparables a las de 2007, justo antes del estallido de la burbuja, y se produce en un contexto en el que aunque la vivienda se ha consolidado como la principal preocupación ciudadana, los precios se mantienen en máximos. Un dinamismo que, en buena medida, responde a la bajada de tipos de interés.

Los analistas, en cualquier caso, descartan un escenario de estallido similar al de hace 18 años. Subrayan que, a diferencia de entonces, no existe un sobreendeudamiento generalizado de las familias ni un exceso de crédito fácil que alimente la burbuja. El repunte actual de los precios obedece a factores estructurales que parecen más persistentes –una oferta muy limitada, una demanda sostenida y el encarecimiento de los costes de construcción– y no apuntan a sufrir modificaciones relevantes a corto plazo.

El tirón de las hipotecas explica en buena medida el dinamismo que mantiene el mercado inmobiliario vasco. En julio se formalizaron 2.209 préstamos para vivienda, un 25% más que en el mismo mes del año pasado. El importe medio alcanzó los 181.000 euros, reflejo de unos precios que continúan elevados. Este repunte se produce además en un contexto en el que las principales entidades financieras del territorio, Kutxabank y Laboral Kutxa, cerraron el último ejercicio con incrementos del 42% y del 52% respectivamente en la concesión de este tipo de créditos.

En un momento en el que laspromotoras reclaman más agilidad para disponer de suelo –en el pasado año apenas se completaron 6.000 edificaciones en territorio vasco–, los compradores de vivienda acuden sobre todo a los inmuebles de segunda mano. Las usadas tienen que repartirse ahora los tres clientes que acuden a este mercado: quienes las adquieren como domicilio, quienes lo hacen para ponerlas en alquiler y los crecientes que quieren dirigirlas al uso de turistas. Estos domicilios de segunda mano suponen ocho de cada diez operaciones (el 80%). Por su parte, la vivienda protegida supuso en julio una de cada diez compras.