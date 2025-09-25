«Nos disgusta ver viviendas vacacionales en los bajos de unas VPO»

«No nos gusta ver pisos turísticos en viviendas que fueron construidas» con dinero público, como ha ocurrido en el barrio bilbaíno de Santutxu, donde los bajos de cinco edificios construidos por el Gobierno vasco se han convertido en una docena de apartamentos vacacionales gestionados por una empresa. ... El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, aseguró durante la presentación del Plan Territorial Sectorial de recursos turísticos que su departamento está «poniendo todas las medidas que sean necesarias» para que las lonjas que estén vacías se convierten en nuevas viviendas y no se le dé otros usos.

Preguntado por EL CORREO sobre la noticia que este periódico publicó el pasado domingo, el responsable defendió que el Ejecutivo autonómico «pierde el control» del uso que se le da a los locales una vez transferidos. «Aquellos que se vendieron, vendidos están y no podemos controlarlos. Si acaban convirtiéndose en apartamentos turísticos pues nos gustará más o menos» en función de cada circunstancia, apuntó Itxaso.

A fecha de 31 de agosto, Visesa contaba con 25 locales desocupados en Euskadi: 16 en Álava, 5 en Bizkaia y 4 en Gipuzkoa. «La instrucción es acelerar los procedimientos para que las lonjas puedan convertirse en viviendas», lanzó el consejero. Aun así, el Gobierno vasco es consciente de «las limitaciones de cada localidad». «Vamos a poder transformar locales si se adaptan a las ordenanzas municipales», añadió. El handicap es que algunas normas son muy estrictas con esta cuestión. En Bilbao, por ejemplo, la normativa urbanística local prohíbe el desarrollo de este tipo de transformaciones en «centros neurálgicos y corazones de ciudad». Tampoco permite que las actuaciones se desarrollen en aquellas partes de la ciudad «que no cumplen con los objetivos acústicos», ni en pisos ubicados en calles estrechas con mucho tránsito.

Menos locales comerciales

¿Y el caso de Santutxu podría repetirse ahora en otras promociones públicas? ¿Cómo se comercializan los locales que construye el Gobierno vasco? Itxaso apuntó que hay locales «que se venden» y otros «que se alquilan», pero aseguró que en las lonjas que aún tiene desocupadas Visesa «no ocurrirá algo así». Afirmó que a través de la venta de las lonjas se busca «extraer algunos ingresos» y matizó que estos espacios «no tienen protección alguna». En cualquier caso, explicó que la orden es que «cada vez se hagan menos locales comerciales y más pisos en plantas bajas».

En el caso de las lonjas deshabitadas, las ubicadas en Bizkaia se reparten entre Bilbao (3), Basauri (1) y Barakaldo (1). «La mayoría de los locales se ubican en zonas tensionadas donde la ley de medidas urgentes prohibirá la apertura de nuevos pisos», concluyó Itxaso.