Varios turistas acceden a las inmediaciones de uno de los pisos turísticos ubicados en los bajos de una promoción protegida en Santutxu. Manu Cecilio

«Nos disgusta ver viviendas vacacionales en los bajos de unas VPO»

El consejero Itxaso reconoce que una vez vendidas las lonjas de una promoción pública «se pierde el control» sobre sus usos

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:55

«No nos gusta ver pisos turísticos en viviendas que fueron construidas» con dinero público, como ha ocurrido en el barrio bilbaíno de Santutxu, donde los bajos de cinco edificios construidos por el Gobierno vasco se han convertido en una docena de apartamentos vacacionales gestionados por una empresa. ... El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, aseguró durante la presentación del Plan Territorial Sectorial de recursos turísticos que su departamento está «poniendo todas las medidas que sean necesarias» para que las lonjas que estén vacías se convierten en nuevas viviendas y no se le dé otros usos.

Espacios grises

