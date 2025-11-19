Cuándo se cobra la paga extra de Navidad de las pensiones La segunda extra del año se percibe junto a la mensualidad de noviembre, y aunque la Seguridad Social la abona entre el día 1 y 5 de diciembre, los bancos suelen adelantar el pago

Jorge Murcia Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:08

Se acerca uno de los momentos más esperados por millones de pensionistas españoles: el cobro de una de las dos pagas extraordinarias a las que tienen derecho, al margen de las 12 mensualidades del año. Estas pagas se devengan, según establece La Ley General de la Seguridad Social (LGSS), en los meses de junio y noviembre.

Existen dos excepciones a esta regla: quienes cobran pensiones de incapacidad permanente derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional. No es que los pensionistas de estos grupos cobren menos, sino que reciben el dinero correspondiente a sus dos pagas extraordinarias prorrateado en las doce mensualidades.

El resto de pensionistas, incluidos los que cobran prestaciones no contributivas, cobrarán la segunda extra del año en los próximos días. Esta paga, tradicionalmente conocida como la de Navidad, es percibida por los trabajadores asalariados a mitad del mes de diciembre.

Sin embargo, los pensionistas la cobran aproximadamente entre los días 21 y 25 de este mes de noviembre. La razón es que los bancos suelen adelantar la fecha de cobro, porque la Seguridad Social paga las pensiones entre el día 1 y 4 de cada mes. Concretamente, el primer día hábil del mes en que se realiza el pago (a mes vencido), y en cualquier caso siempre antes del cuarto día natural.

Por lo tanto, en este final de mes los pensionistas percibirán una doble nómina del mismo importe: una correspondiente a su pensión de diciembre, y otra a la segunda paga extraordinaria del año.

Cada banco establece su propia fecha de devengo, que en todo caso será siempre previa al 30 de noviembre. Son las siguientes:

-Día 21 de noviembre: Bankinter y Unicaja.

-Día 24 de noviembre: CaixaBank.

-Día 25 de noviembre: Santander, BBVA, Sabadell, Ibercaja, Abanca, ING, Kutxabank y Laboral Kutxa.