Conceden la incapacidad absoluta a una panadera de 37 años con migraña severa

La mujer estuvo varias veces de baja laboral

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Martes, 18 de noviembre 2025, 10:19

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha confirmado la sentencia que declaró la incapacidad absoluta a una dependienta de una panadería que sufre fuertes migrañas. La mujer tendrá derecho a percibir una pensión vitalicia equivalente al 100% de la base reguladora de 1.138,28 euros al mes. No obstante, la sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación.

La mujer, de 37 años, presentó ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) una solicitud de incapacidad permanente por migraña con fotofobia y condritis costal derecha postraumática (una inflamación del cartílago que une las costillas al esternón) que fue rechazada por el órgano de gestión al no apreciar menoscabo orgánico ni funcional.

En su recurso, la trabajadora reflejó las múltiples crisis por migrañas que le obligaon a acudir en numerosas ocasiones a los servicios de urgencias, tratamiento farmacológico y sucesivos periodos de baja laboral.

El alto tribunal castellanomanchego recuerda que la sentencia considera acreditado que la recurrente padece una migraña crónica refractaria sin respuesta a los tratamientos preventivos, con episodios de cefalea crónica diaria y con impacto muy severo.

«En tales circunstancias de salud -dicen los magistrados- resulta evidenciado como indica la juzgadora, que se encuentra impedida para la realización, no solo de sus tareas habituales como dependienta de panadería, sino que es difícilmente imaginable que la demandante, a consecuencia del dolor que padece, pueda realizar actividad profesional alguna, aun cuando no sea de carácter físico, con los mínimos de concentración, dedicación y eficacia que son propias de cualquier quehacer profesional, lo que hace que el motivo deba estimarse».

