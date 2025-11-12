El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La bancada socialista en la Asamblea Nacional francesa aplaude la suspensión de la reforma de las pensiones. AFP

La Asamblea francesa suspende la subida de la edad de la jubilación impuesta por Macron

La Cámara Baja valida la congelación de la medida hasta 2028, promesa que hizo el primer ministro Sébastien Lecornu en octubre para salvar su cargo

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:17

Comenta

La Asamblea Nacional francesa aceptó este miércoles dejar en hibernación la medida más impopular y mediática del segundo mandato del presidente, Emmanuel Macron. Una mayoría ... de los diputados aprobó la suspensión de la reforma de las pensiones de 2023 hasta finales de 2027, año en que están previstas las próximas elecciones presidenciales. El primer ministro galo, Sébastien Lecornu, había anunciado esta concesión el 14 de octubre para suavizar la oposición del Partido Socialista (PS) y evitar perder el cargo a las primeras de cambio.

