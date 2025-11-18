Así serían las pensiones mínimas con la nueva subida de 2026 A la espera de conocerse el IPC de noviembre, la Fundación de las Cajas de Ahorros ha hecho pública su estimación

La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) estima que las pensiones subirán en 2026 un 2,6%. Eso sí, se trata de una previsión a la espera de que se conozca el IPC de noviembre, que se conocerá el próximo 12 de diciembre. Así quedarían las cuantías mínimas de las pensiones contributivas.

Jubilación con 65 años o más:

-Con cónyuge a cargo: 16.196,85 euros anuales

-Sin cónyuge: 12.559,88 euros anuales

-Con cónyuge no a cargo: 11.922,12 euros anuales

Jubilación con menos de 65 años:

-Con cónyuge a cargo: 16.196,85 euros anuales

-Sin cónyuge: 11.749,75 euros anuales

-Con cónyuge no a cargo: 11.106,24 euros anuales

Jubilación con 65 años o más procedente de gran invalidez:

-Con cónyuge a cargo: 24.293,83 euros anuales

-Sin cónyuge: 18.839,82 euros anuales

-Con cónyuge no a cargo: 17.883,18 euros anuales

Incapacidad permanente de gran invalidez:

-Con cónyuge a cargo: 24.293,83 euros anuales

-Sin cónyuge: 18.839,82 euros anuales

-Con cónyuge no a cargo: 17.883,18 euros anuales

Incapacidad absoluta o total de los titulares de 65 años o más:

-Con cónyuge a cargo: 16.196,85 euros anuales

-Sin cónyuge: 12.559,88 euros anuales

-Con cónyuge no a cargo: 11.922,12 euros anuales

Incapacidad total de los titulares de entre 60 y 64 años:

-Con cónyuge a cargo: 16.196,85 euros anuales

-Sin cónyuge: 11.749,75 euros anuales

-Con cónyuge no a cargo: 11.106,24 euros anuales

Incapacidad total derivada de una enfermedad común para menores de 60 años:

-Con cónyuge a cargo: 9.259,03 euros anuales

-Con cónyuge no a cargo: 9.259,03 euros anuales

-Y sin cónyuge: 9.180,03 euros anuales

Incapacidad parcial del régimen de accidentes de trabajo de los titulares de 65 años o más:

-Con cónyuge a cargo: 16.196,85 euros anuales

-Con cónyuge no a cargo: 12.559,88 euros anuales

-Y sin cónyuge: 11.922,12 euros anuales

Viudedad:

-Con cargas familiares: 16.196,85 euros anuales

-Mayores de 65 años o con discapacidad igual o superior al 65%: 12.559,88 euros anuales

-Titulares de entre 60 y 64 años: 11.749,75 euros anuales

-Menores de 60 años sin cargas: 9.516,15 euros anuales

Orfandad:

-Por beneficiario: 3.842,37 euros anuales

-Para menores de 18 años con una discapacidad igual o superior al 65%: 7.552,59 euros anuales

-En la orfandad absoluta el mínimo se incrementará en 9.516,15 euros/año distribuidos, en su caso, entre los beneficiarios.

Prestación de orfandad:

-Un beneficiario: 11.402,14 euros anuales

-Varios beneficiarios: a repartir entre número de beneficiarios: 19.220,78 euros anuales

En favor de familiares:

-Por beneficiario: 3.842,37 euros anuales

Si no existe viudo ni huérfano pensionistas:

-Un solo beneficiario con 65 años o más: 9.279,14 euros anuales

-Un solo beneficiario menor de 65 años: 8.744,80 euros anuales

-Varios beneficiarios: el mínimo asignado a cada uno de ellos se incrementará en el importe que resulte de prorratear 5.673,78 euros/año entre el número de beneficiarios.

Complemento para la reducción de brecha de género tendrá para 2025: 36,83 euros mensuales

