Orio se pone en modo apisonadora

Orio es un muro de hormigón armado difícil de demoler. En las once jornadas disputadas hasta la fecha en la Eusko Label Liga los rivales ... solo han conseguido abrir tres pequeñas fisuras en su estructura –ikurriñas Fabrika, Pasaia y EL CORREO– que no han minado un ápice su solidez. Los hombres que dirige Iker Zabala lo volvieron a demostrar en Pobra do Caramiñal donde una Zierbena con pico, pala y traje de faena obligó a la 'San Nikolas' a exprimirse al máximo para cosechar la octava bandera del curso. Los 'aguiluchos' se han propuesto batir el récord de 14 triunfos de Urdaibai el pasado curso y para ello se han puesto en modo apisonadora. No les queda otra.

El sofocante calor reinante en la Bandera Barbanza Arousa complicó todavía más una cita de tremendo desgaste por el hecho de disputarse a cinco ciabogas. Seis largos cortos en los que es casi imposible oxigenar y constantes paradas y arrancadas que exigen un esfuerzo extra a las tripulaciones. Y claro, si hablamos de potencia, de vatios, Orio no tiene igual a día de hoy. Zierbena, con el plus de la victoria cosechada hace siete días en Lekeitio y las ganas de agradar en su segunda casa –cuenta con un buen número de bogadores gallegos y uno de ellos, Sebastián Acerbi concretamente es de Pobra– salió con el martillo neumático a todo meter para intentar abrir otra grieta en la muralla amarilla. No hubo manera.

1ª tanda

Calle / Trainera / 1ª Ciaboga / 3ª Ciaboga / 5ª Ciaboga / Final / Puesto

1 CR Cabo da Cruz 03:12 / 10:16 / 17:32 / 20:59.18 / 12º

2 Ondarroa Kide / 03:06 / 09:59 / 16:59 / 20:20.94 / 8º

3 Kaiku 03:10 / 10:04 / 17:04 / 20:28.54 / 10º

4 CR Ares / 03:09 / 10:06 / 17:11 / 20:35.16 / 11º

2ª tanda

1 San Juan Valves / 03:04 / 09:55 / 16:55 / 20:20.18 / 7º

2 Bermeo Urdaibai / 03:03 / 09:42 / 16:34 / 19:58.70 / 4º

3 Lekittarra / 03:11 / 10:04 / 17:01 / 20:27.78 / 9º

4 Getaria / 03:07 / 09:53 / 16:47 / 20:10.86 / 6º

3ª tanda

1 Zieberna / 03:01 / 09:36 / 16:22 / 19:40.98 / 2º

2 Orio Orialki / 02:58 / 09:33 / 16:17 / 19:36.56 / 1º

3 Orsa Hondarribia / 03:03 / 09:48 / 16:40 / 19:58.70 / 4º

4 Donostiarra / 03:01 / 09:43 / 16:36 / 19:56.78 / 3º

Con el tiempo marcado por Urdaibai en la segunda serie como referencia, 'aguiluchos y 'galipos' salieron a fuego a buscar la proa de la tanda por las balizas dos y uno respectivamente. Tanto es así que en el primer minuto de regateo ya distanciaban en dos segundos a Donostiarra y Hondarribia –calles cuatro y tres– y las referencias respecto a los 'txos' según el GPS también eran favorables. Esa igualdad inicial se rompió en el tramo final de ese primer sector y los patroneados por Gorka Aranberri realizaron el giro inicial con dos segundos de ventaja sobre Zierbena.

Urdaibai y Hondarribia marcaron el mismotiempo, centésimas incluidas, y ocuparon la cuarta plaza 'ex aequo'

Primer picotazo que no hizo mella en la moral 'galipa'. Los hombres de Dani Pérez aguantaron esta vez la presión del cara a cara sin descomponerse. Demostraron esa fortaleza mental y confianza en sus posibilidades que reclama su técnico. Pese a que los 'aguiluchos' seguían imponiendo un ritmo de martillo pilón que conseguía arrancar otro segundito para plantarse en la segunda maniobra un bote por delante, no terminaban de despegarse de la cuadrilla vizcaína. A mitad de regata, esa diferencias de tres segundos seguía inamovible y, aunque el hueco se amplió en otro segundo más al inicio del quinto largo, daba la impresión de que la bandera no estaba ni mucho menos decidida.

Kaiku respira

«Están ahí chavales, están ahí», lanzaba Aitor Lazkano a los suyos intentado sacar el máximo en el tramo final. Lo consiguió. Zierbena fue unas centésimas más rápida que Orio en el último sector, pero los amarillos ya había hecho su trabajo en los cinco anteriores para realizar una muesca más en el revólver. Por detrás, Donostiarra se alzaba con la tercera plaza rebajando el crono de Urdaibai, mientras que Hondarribia calcaba, centésimas incluidas según el vídeofinish, el registro de los bermeotarras. Ambos botes se clasificaron 'ex aequo' en cuarto lugar.

Clasificación general

1. Orio 128

2. Zierbena 108

3. Donostiarra 105

4. Hondarribia 95

5. Urdaibai 93

6. Getaria 74

7. San Juan 60

8. Lekittarra 53

9. Ares 49

10. Ondarroa 47

11. Kaiku 28

12. Cabo da Cruz 19

En la zona baja de la tabla, Kaiku se aleja palada a palada del descenso directo, aunque eludir el play-off parece misión imposible. Los sestaotarras volvieron a dejar por detrás a Cabo Cruz y ya tienen nuevo puntos de colchón sobre los de Boiro.