La tripulación de Orio celebra por todo lo alto el sufrido triunfo cosechado en aguas de Pobra do Caramiñal. Aitor Arrizabalaga

Orio se pone en modo apisonadora

Una combativa Zierbena puso las cosas muy difíciles en Pobra do Caramiñal a una 'San Nikolas' que suma ya ocho triunfos ligueros

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Sábado, 9 de agosto 2025, 23:03

Orio es un muro de hormigón armado difícil de demoler. En las once jornadas disputadas hasta la fecha en la Eusko Label Liga los rivales ... solo han conseguido abrir tres pequeñas fisuras en su estructura –ikurriñas Fabrika, Pasaia y EL CORREO– que no han minado un ápice su solidez. Los hombres que dirige Iker Zabala lo volvieron a demostrar en Pobra do Caramiñal donde una Zierbena con pico, pala y traje de faena obligó a la 'San Nikolas' a exprimirse al máximo para cosechar la octava bandera del curso. Los 'aguiluchos' se han propuesto batir el récord de 14 triunfos de Urdaibai el pasado curso y para ello se han puesto en modo apisonadora. No les queda otra.

