Sigue en directo la Bandeira Barbanza Arousa desde Galicia
Zierbena espera sorprender de nuevo a la todopoderosa trainera de Orio
Sábado, 9 de agosto 2025, 17:23
18:44
La segunda tandas enfrentará en breves minutos a San Juan por la boya uno, Urdaibai por la dos, Lekittarra por la tres y Getaria por la cuatro.
18:42
Victoria parcial Ondarroa con siete segundos de renta sobre Kaiku. Ares ha sido tercera en esta primera tanda y Cabo Cruz ha cerrado la serie.
18:30
Con la primera plaza de la tanda casi decidida a favor de Ondarroa, el interés se centra ahora en el duelo Kaiku-Ares por la segunda posición.
18:27
Ondarroa parece tener la tanda bajo control y Kaiku es segunda. Buenas noticias para los botes vizcaínos.
18:24
Ondarroa realiza la primera de las cinco ciabogas de la regata con dos segundos de renta sobre Ares.
18:23
Ondarroa y Ares a la par en este primer largo. Kaiku se encuentra a un segundo.
18:21
En marcha ya la primera serie en la que Kaiku quiere poner más tierra de por medio con Cabo Cruz. en la zona baja de la clasificación.
18:18
Las tripulaciones de la primera tanda masculina se dirigen ya a las estachas de salida. Cabo Cruz, que mañana remará en casa, pugnará por la calle uno, Ondarroa por la dos, Kaiku por la tres y Ares por la cuatro.
18:06
En 15 minutos aproximadamente arrancará la regata masculina.
18:06
BANDERA BARBANZA AROUSA
Esta es la clasificación final de la regata. Octava bandera de la temporada para Arraun Lagunak que, tras la tercera plaza de Orio, distancia ya en siete puntos a las aguiluchas en la Liga Euskotren a falta de cinco jornadas.
18:00
Bandera Barfbanza Arousa para Arraun Lagunak por delante de Tolosaldea, Orio y Zumaia. Es la octava bandera de la temporada para la 'Ligañene'.
17:58
A menos de 500 metros para meta Arrauin Lagunak amplía a 4 segundos a Tolosaldea y en seis a Orio.
17:57
Arraun se muestra intratable. En la segunda y última ciaboga, las de Juan Mari Etxabe distancia en tres segundos a Tolosaldea y en 4 a Orio.
17:54
Máxima igualdad. Solo un segundos entre Arraun, que es cabeza de regata, y Orio y Tolosaldea. Zumaia cede 4 segundos.
17:49
Vaaaaa. La tanda de honor ya está en marcha.
17:44
Las tripulaciones se dirigen a las balizas de salida.
17:43
Arraun Lagunak parte con cinco puntos de renta sobre Orio a falta de seis jornadas, contando la de hoy, por disputarse.
17:42
En breve echará a nadar la segunda tanda, la de las favoritas. Por la baliza uno pugnará Tolosaldea, por la dos Zumaia, por la tres, Arraun Lagunak y por la cuatro Orio.
17:38
Triunfo para Donostiarra por delante de Hibaika, Hondarribia y Astillero, por este orden.
17:35
Donostiarra se va a llevar una victoria muy importante que le puede dar unos puntos muy golosos en la lucha por la salvación.
17:32
Donostiarra está dando la sorpresa. Las de Ibon Urbieta están completando su mejor regata hasta el momento y son cabeza de regata por delante de Hibaika.
17:29
Hibaika y Donostiarra a a par en el segundo largo con Hondarribia y Astillero a tres segundos.
17:27
Hibaika es la que toma la iniciativa. Las de Renteria cuentan con una mínima renta sobre Donostiarra transcurridos los dos primeros minutos de regateo.
17:26
En marcha ya esa primera tanda femenina en Pobra. La mayor parte de la regata se disputa dentro del puerto.
17:25
Las tripulaciones femeninas completarán tres largos y dos ciabogas.
17:24
En breve echará a andar la competición femenina. En la primera tanda remarán Astillero por la calle uno, Hibaika por la dos, Donostiarra por la tres y Hondarribia por la cuatro.
17:21
Arratsaldeon. Las ligas Eusko Label masculina y Euskotren femenina realizan hoy la primera de las dos incursiones de este verano en aguas gallegas. Esta tarde desembarcan por primera vez en Pobra do Caramiñal con una regata a seis largos y cinco ciabogas.
Cayetana Guillén Cuervo revela detalles sobre la violación que sufrió a los seis años: «Fueron ocho tíos y me hostiaron...»
La Oreja de Van Gogh, sin Leire ni Amaia
El excomisionado de la dana acusado de falsificar su título intenta suicidarse
Aparecen carabelas portuguesas entre las algas asiáticas invasoras de las playas de Noja
