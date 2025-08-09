El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Iker Zabala se muestra satisfecho por cómo está discurriendo la temporada de traineras. Fernando de la Hera
Iker Zabala | Entrenador de Orio

«Me ha sorprendido de Orio la calidad y el hambre de los remeros de casa»

La llegada del preparador bermeotarra ha devuelto a los aguiluchos a lo más alto de una Liga a la que le faltan todavía diez regatas y varios retos

Joseba Lezeta

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:48

Iker Zabala fue el fichaje del invierno en el mundo de las traineras. Orio acudió al antiguo preparador de Urdaibai y Santurtzi en busca de ... un revulviso que, a tenor de los resultados, ha encontrado. Este fin de semana tiene dos compromisos de la Liga ACT en Galicia, el primero hoy en Pobra do Cañaberal y el segundo mañana en Boiro. Ganar banderas es la vía directa para consolidar un liderato bien afianzado. Pero se autoimpone más desafíos.

