Santurtzi camina con paso firme hacia el título de la ARC 1. Juanjo Santamaría

Santurtzi vence en Camargo y acaricia el título y la promoción

Arkote aprovecha el resbalón de Zarautz y pone también pie y medio en el play-off de ascenso a Primera

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Sábado, 9 de agosto 2025, 22:43

Ya avisaba el técnico de Santurtzi, Alexánder Esteban, que no tiene previsto cambiar nada, pese a la renta al frente a la ARC 1, al menos hasta asegurar matemáticamente el play-off. Quedan tres jornadas por delante –Castro, Zarautz y Bilbao– y todavía no es así, pero muy mal se le tiene que dar a la 'Sotera', tras la nueva victoria cosechada este sábado en Camargo para no estar el 20 y 21 de septiembre luchando por el ascenso en Bermeo y Portugalete.

Los de la Margen Izquierda aventajan en 24 puntos a Zarautz, tercero en la general, que esta vez pinchó en aguas cántabras y permitió de esa manera que Arkote, segundo por detrás de los santrutziarras, diese también otro paso de gigante hacia la promoción. La tercera plaza de la general se le llevó Zumaia, que dominó la segunda serie.

Clasificación

Tripulación / Tiempo

1. Santurtzi 20.19.92

2. Arkote 20.26.81

3. Zumaia 20.35.03

4. Lapurdi 20.35.70

5. Deusto 20.38.70

6. San Pedro 20.46.82

7. Castro 20.51.24

8. Pedreña 20.52.91

9. Astillero 20.55.39

10. Zarautz 20.57.16

11. Camargo 20.58.04

12. Hondarribia B 20.05.66

Asimismo, Orio B logró en la contrarreloj de Erandio el ascenso directo a la ARC 1. Los amarillos sumaron un nuevo triunfo por delante de Hibaika que les permite distanciar en ocho puntos a los de Renteria con solo seis puntos en juego en la última jornada. Los dirigidos por 'Larra' mandaron de principio a fin con una máxima renta de siete segundo que se quedó en cinco al cruzar la línea de meta.

Clasificación general

Tripulación / Puntos

1. Santurtzi 127

2. Arkote 118

3. Zarautz 103

4. Lapurdi 92

