Los 'majors' de Rahm en 2025: paso adelante pero insuficiente El vizcaíno mejora un gris 2024 en los grandes, pero salvo un tramo del PGA no tuvo nunca posibilidades de ganar

Carlos Nieto Enviado especial. Portrush, Irlanda del Norte Domingo, 20 de julio 2025, 22:51 Comenta Compartir

A un animal competitivo como Jon Rahm no le satisface en absoluto su rendimiento este año en las cuatro grandes citas, pero es evidente que ha dado un paso adelante con respecto a su pobre concurso de 2024. Entonces el vizcaíno defendió sin éxito su chaqueta verde con un puesto 45 en el Masters al que le siguió una actuación horrible en el PGA de Valhalla, en la que no pasó el corte, rompiendo una racha de 18 'majors' consecutivos compitiendo el fin de semana. Después se perdió el US Open de Pinehurst por lesión y dio la cara en el British con un séptimo lugar en Troon.

Este curso al de Barrika le ha ido mejor, aunque hay un dato revelador. En ninguno de los cuatro grandes ha llegado al fin de semana entre los veinte primeros. En Augusta, ya sin la presión de ser el defensor del título y otras distracciones como ser el anfitrión de la cena de campeones, obtuvo un decimoquinto puesto tras ir de menos a más. «Sin presión es un poco más fácil», reconoció Rahm tras finalizar un concurso en el que tiró 75, 71, 70 y 69 golpes para un acumulado de -3, a dos del top-10 y a once del ganador, Rory McIlroy.

Los cuatro grandes de Rahm en 2025 Masters de Augusta. Puesto 15. Un buen domingo le permitió escalar posiciones.

PGA (Quail Hollow). Puesto 8. Le disputó durante varios hoyos el título a Scheffler.

Abierto de Estados Unidos (Oakmont). Puesto 7. Su gran final le permitió acceder al top-10.

Open Británico (Portrush). Puesto 34. No dio continuidad a su buen inicio y se desinfló.

Llegó el vizcaíno al PGA «en un mal momento», pero fue capaz de rendir de maravilla el domingo para poner contra las cuerdas al número uno del mundo. En Quail Hollow Rahm se metió en uno de los últimos partidos y en un par de hoyos fue colíder del torneo. Sin embargo, arriesgó sin red y cayó hasta el octavo puesto. Tiró 70, 70, 67 y 73 golpes para -4, siete por debajo de Scottie Scheffler.

Buen papel final en Oakmont

En Oakmont, sede del US Open, se desinfló tras un buen inicio pero dio la cara para ser séptimo. Por momentos fue líder en la Casa Club bajo el aguacero del que salió vencedor JJ Spaun. Rahm se quedó a cinco golpes: 69, 75, 73 y 67 para +4. Y en este British recién concluido estropeó un interesante inicio para bajarse del carro ganador. Lanzó 70, 72, 69 y 70 golpes para finalizar en el puesto 34 con -3, a seis golpes del top-10 y a 14, un mundo, de Scheffler.