El caddie gallego al rescate de Harris English, que no puede contar en el British con su ayudante por una condena por drogas

Solo hay dos caddies españoles en el Abierto Británico y uno no pasó el corte. Este último es Gonzalo Vicente, ayudante del malagueño Ángel Hidalgo, que tras intentarlo hace un año en Troon tampoco lo ha logrado esta vez en Portrush. El primero es Ramón Bescansa, gallego de 41 años que lleva la bolsa de palos de Harris English. El estadounidense llega a la última jornada con pocas opciones ante la exhibición de Scottie Scheffler, pero desde el jueves, día que lideró, lleva asentado en el top-10.

¿Quién es Bescansa? Se trata de un exjugador del Korn Ferry Tour, circuito satélite de la máxima división americana, que llegó a Estados Unidos con apenas 16 años. «Me mandaron un año para estudiar inglés y jugar al golf, luego me quedé con una beca, y hasta hoy», cuenta a este periódico tras acabar la vuelta con English (-8, a seis del número uno del mundo). Una fractura de mano en 2012 unida a su paternidad le hizo colgar los palos, aunque seguiría vinculado al golf. Del club de Santiago y La Toja, en Pontevedra, a Jacksonville, Florida. «Siempre me ha gustado el mundo de la enseñanza, así que me lancé a la instrucción en el golf», cuenta.

Durante su etapa como jugador se volvía «loco» en los greenes y su padre, ingeniero, le metía mucha caña «con la técnica y la lectura de las caídas». Así que ambos diseñaron y patentaron el Perfect Putter, una herramienta que hoy «prácticamente usan todos los jugadores o sus entrenadores». El utensilio, en forma de rampa, «ayuda a leer caídas, medir la línea y calcular la fuerza del putt», explica a EL CORREO. Bescansa, que mantiene su acento gallego pese a llevar media vida en Estados Unidos, «un país que me encanta», cuenta que «la gente me veía como un loco» cuando empezó a diseñar su aparato.

Ampliar Ramón Bescansa, con su utensilio. Perfect Putter

Aquello le abrió las puertas del profesionalismo en el golf. «He trabajado con muchísimos jugadores, como Sergio García o Joaquín Niemann. Ahora estoy con Davis Thompson y Abraham Ancer, entre otros», enumera el de Santiago. Pero hay un jugador especial que merece una mención aparte: Harris English. Nacido en Valdosta, estado de Georgia, el próximo miércoles hace 36 años, el estadounidense es cinco veces ganador en el PGA Tour, la última en el Farmers Insurance del pasado enero. Su mejor resultado en un 'major' es un tercer puesto en el US Open 2021 de Torrey Pines que ganó precisamente Jon Rahm.

De Barcelona a Portrush

«Fue el primer jugador que confió en mí. Tenía interés en el Perfect Putter, se lo enseñé y le gustó, pero también me dijo que le gustaba lo que yo hacía. Desde entonces estoy en su equipo», explica Bescansa, que le ha hecho de caddie esta semana porque al ayudante habitual de English, Eric Larson, se le denegado su entrada en Reino Unido. El motivo no es otro que una condena previa por drogas. «Yo esta semana tenía pensado estar con mi abuela en Barcelona, pero me llamó y no me lo pensé», contextualiza.

«En el campo soy cien por cien caddie. Es una batalla, no es el lugar para hacer cambios. Es importante que se sienta cómodo, es una labor más mental que técnica. Trabajo mucho el 'coaching'».