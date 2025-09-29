El cansancio hace mella en un Rahm de más a menos El vizcaíno pierde los dos últimos partidos pero logra tres triunfos claves en Nueva York y ya suma 10,5 puntos en cuatro ediciones tras París, Wisconsin y Roma

Carlos Nieto Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:22 | Actualizado 00:29h. Comenta Compartir

Jon Rahm comenzó como un ciclón la Ryder Cup y acabó pidiendo la hora tras la fatiga que supuso el hecho de jugar los cinco partidos, tarea encomendada a los líderes del equipo. El vizcaíno arrasó el viernes, pero el sábado se dejó un punto en el fourballs ante el hombre que este domingo le volvería a amargar el final de una competición, por fortuna y gracias al buen trabajo previo, con final feliz pese al susto final. Xander Schauffele, un genio que el año pasado consiguió levantar dos majors –PGA Championship y Abierto Británico–, superó con amplio margen al de Barrika en el partido más desigualado del último día en Bethpage.

El de San Diego, California, tardó en encontrar la forma este curso por un problema en los músculos intercostales, pero ha completado una buena Ryder. Puso tierra de por medio en los dos primeros hoyos después de que Rahm concediera un tripateo en el 1 y se fuera a los árboles desde el tee en el 2. Cuesta arriba, el vizcaíno no dobló la cuchara. Ya ganó los dos partidos del viernes tras perder el primer hoyo. En la quinta bandera sería su rival el que se enredara esta vez en el green y en la sexta reglaó un espectacular hierro que le dejó dado el birdie. Tablas.

En ese momento, el runrún crecía en Nueva York porque los americanos ganaban un hoyo tras otro y comenzaban a asustar de verdad a los europeos. Cameron Young se ponía por delante, Justin Thomas cazaba a Tommy Fleetwood... y ese instante coincidió con la fatiga de Rahm. Como en Whistling Straits 2021, en Wisconsin, disputó los cinco partidos. En Roma Luke Donald le apartó de la segunda sesión de los fourballs y en su estreno en París, en el que tumbó a Tiger Woods, solo jugó un partido al día.

Generación dorada

Rahm, con sus tres puntos, suma ya 10,5 en 17 compromisos de Ryder, un 62% de efectividad que le convierte en los mejores del siglo. Poco a poco sus compañeros de generación comienzan a aparecer en las mejores estadísticas de todos los tiempos. Tommy Fleetwood, por ejemplo, es el que tiene mejor procentaje con un mínimo de diez partidos. Con 12 puntos de 17 se va hasta un 71% de efectividad, ligeramente por delante de un Luke Donald (70%) que compitió por última vez en el 'Milagro de Medinah' en 2012. Quién le iba a decir que una década después ganaría las dos primeras Ryders que dirigiese. Sería una rotunda sorpresa que no estuviera al frente en Adare Manor 2027.

Y qué decir de Rory McIlroy. De haber ganado a Scottie Scheffler hubiese empatado a Severiano Ballesteros. La leyenda de Pedreña cosechó 22,5 puntos en la competición, por los 20,5 de José María Olazabal, vicecapitán en Nuev York. McIlroy se queda en 21,5. Aunque hubiese ganado al número uno, en Irlanda tampoco podría haber alcanzado a Sergio García, en lo más alto con 28,5.