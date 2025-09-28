La jornada final de la Ryder Cup 2025, en directo
Domingo, 28 de septiembre 2025, 17:33
18:10
Gesto muy serio de Cameron Young. A diferencia de las presentaciones de días anteriores, ha estado muy serio el estadounidense.
CAMERON YOUNG 👏 CAMERON YOUNG 👏#RyderCup | #GoUSApic.twitter.com/PuFaAVDtRK— Ryder Cup USA (@RyderCupUSA) September 28, 2025
18:06
Rose ha ganado los dos partidos que ha jugado, ambos en fourballs al lado de Tommy Fleetwood. El veterano inglés, ganador de cuatro Ryders, ha demostrado su enorme nivel, sobre todo con el putt. Busca ahora acercar a Europa al título. Por delante 18 hoyos, quizás menos, según avance el partido. ¡Vamos!
18:03
Todo preparado ya en Bethpage. Va a comenzar el duelo entre Cameron Young y Justin Rose.
17:53
Estos son los horarios de la última jornada. Hay que sumar seis horas, ya que viene en el horario local, Nueva York. A las 18.02 comienza el Cameron Young vs Justin Rose. Para ver a Jon Rahm hay que esperar a las 18.57. El de Barrika se medirá a Xander Schauffele. Ayer le ganó en foursomes junto a Tyrrell Hatton.
Sunday Singles Matches 🏆#RyderCuppic.twitter.com/b7itWMoPAx— Ryder Cup (@rydercup) September 27, 2025
17:49
Noticia de última hora. Viktor Hovland no puede jugar por lesión y su partido ante Harris English se considera empatado, según la norma Ryder. El noruego jugó ayer con molestias en el cuello y no se le ha ido el dolor. Tendremos solo once partidos y el marcador está ya 5-12. El título, más cerca para Europa.
Viktor Hovland from Team Europe is unable to play in the Sunday Singles Matches due to injury.— Ryder Cup Europe (@RyderCupEurope) September 28, 2025
The substitution Rule 3.d) of the Ryder Cup Captains’ Agreement requires each Team Captain to provide the name of one player, in the sealed envelope, who will not play in the case of… pic.twitter.com/GNPYgdzDew
17:42
Jon Rahm ha contribuido de forma notoria a que Europa esté a las puertas de la Ryder. El vizcaíno sumó dos puntos el viernes y uno más ayer. 3 de 4 partidos posibles, un bagaje más que positivo. Las dos primeras jornadas fueron por parejas, en doble sesión, mientras que hoy habrá 12 duelos individuales.
17:41
Como defensora del título, Europa necesita 14 puntos para defender la corona conseguida en Roma 2023. Estados Unidos, por su parte, tiene que llegar a 14,5. Esto significa que Europa necesita ganar tres partidos y empatar otro de los doce que se van a disputar a partir de las 18 horas. No se debe escapar el título.
17:40
¡Buenas tardes! Arratsalde on! Bienvenidos y bienvenidas a la retransmisión en directo del desenlace de la Ryder Cup. Europa y Estados Unidos buscan la gloria en Nueva York, en concreto en el campo de Bethpage Black. En él ha dominado Europa los dos primeros días para llegar con una ventaja considerable: 4,5 a 11,5.
-
