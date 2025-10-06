El Portugalete buscará ante el Valladolid una nueva hazaña en la Copa El conjunto jarrillero afronta su séptima participación en un torneo en el que se ha medido a cuatro Primeras

Casi cinco años después, desde enero de 2021, en plena pandemia de coronavirus, el Portugalete vuelve a disputar la Copa. El conjunto vizcaíno logró la clasificación al torneo del k.o. por haber sido segundo el año pasado en el grupo vasco de Tercera Federación, solo superado por un Basconia que debido a su condición de filial no puede participar en el campeonato. Así las cosas, el 'Portu' afronta su séptima participación en la Copa. Lo hará recibiendo en La Florida a un histórico como el Valladolid, recién descendido a Segunda. Marcha octavo a un punto del play-off. El encuentro será entre el 28 y 30 de octubre.

Mientras persigue en su cuarto intento ascender por primera vez a Segunda Federación (tras cinco jornadas es líder con un punto de ventaja sobre el Aurrerá de Vitoria, con 13 puntos de 15 posibles), el combinado jarrillero disfrutará de un caramelo que no quiere dejar de saborear y en el que busca hacer historia. En su escaso historial hay hueco para machadas como la de alcanzar los dieciseisavos de final en dos ocasiones y haber recibido a cuatro Primeras: Valencia, Getafe, Betis y Levante, precisamente su último rival en la competición, hace cinco temporadas. En total, atesora más victorias que derrotas (8-7), además de dos empates. Disputará su partido número 18.

El estreno del 'Portu' en la Copa fue en la 2005-06. Pudo jugarla por haber ascendido por primera vez en su historia a la extinta Segunda B. Se estrenó en un duelo a ida y vuelta ante la Ponferradina en el mes de agosto. Pese a caer en La Florida por 0-1, los vizcaínos le dieron la vuelta en El Bierzo (1-2) y aprovecharon la antigua regla del valor doble de los goles fuera de casa. Aquella Ponferradina ascendería aquel curso por primera vez al fútbol profesional. El Portugalete perdió después ante el Real Unión (también de 2ªB) en un derbi vasco resuelto por 0-1 en terreno vizcaíno.

Sus dos siguientes participaciones son inolvidables. Temporada 2008-09. El Portugalete está en Tercera y se 'carga' a dos 2ºB como el Ciudad Santiago (0-1) y Écija (también 0-1) hasta que despacha al Don Benito, este de 3ª, por 2-0 en La Florida. Y en dieciseisavos llega el plato fuerte: el Valencia, defensor del título y entonces líder de la Liga. El partido de ida se disputa en Lasesarre, recinto para 8.000 espectadores, cuatro veces mayor que el aforo que entonces tenía el recinto portugalujo. En el campo de su eterno rival se impuso el equipo dirigido por Unai Emery (1-4) con un doblete de Morientes. El trotamundos Urko Vera vio puerta para los locales. Con la eliminatoria sentenciada, el 'Portu' se dio el placer de jugar en Mestalla, donde perdió 3-0.

Al año siguiente el sueño copero continúa. Vence a un rival de Tercera como el Noja (3-2) y después elimina a uno de Segunda como el Castellón (2-3) remontando dos goles en Castalia en los últimos veinte minutos. Una gesta tras la que llegó una exención por la que se ahorraría la tercera ronda. De nuevo en dieciseisavos, de nuevo un Primera. Esta vez fue el Getafe. Los madrileños no ganaron ninguno de los dos partidos, pero hicieron bueno el 1-1 de La Florida y el 0-0 del Coliseum dejó en la calle a un bravo 'Portu'.

El cuarto camino copero se acabó a las primeras de cambio, siendo la única vez que el Portugalete ha caído en el estreno. Era la temporada 2015-16, la segunda del equipo de la Margen Izquierda en 2ªB. El Socuéllamos, de la misma categoría, le apeó con un 2-1. Hubo que esperar cuatro años para el quinto asalto. El 'Portu' estaba en Tercera y eliminó al Extremadura, de 2ªB (1-0) antes de recibir al Betis. El Ayuntamiento instaló una grada supletoria para rozar los 6.000 espectadores en La Florida. Cayó 0-3 ante los Canales, Joaquín, Borja Iglesias y compañía.

El último periplo llegó en la 2020-21, en medio de las restricciones de la pandemia. Fue el último año del Portugalete en 2ªB antes de la reestructuración del fútbol español. Superó a la Ponferradina (1-0), equipo de Segunda, pero después perdió ante el Levante (1-2), que necesitó un gol en el minuto 90 de Sergio León para evitar la prórroga en La Florida. De superar esta vez al Valladolid, el equipo de Egoitz Bilbao se mediría, salvo sorpresa mayúscula, a un equipo de Primera.