El Getxo recibirá en Fadura al Deportivo Alavés

Peru Olazabal Getxo Lunes, 6 de octubre 2025, 13:39

El Athletic está exento de esta primera eliminatoria de la Copa del Rey por el cuarto puesto del curso pasado, que le permite estar inmerso ... en la Supercopa. Aun así, Bizkaia sí vivirá la fiesta copera. El que ha vivido con más emoción y pasión el sorteo de este mediodía ha sido el CD Getxo, que al ser un equipo de División de Honor, tenía asegurado enfrentarse a un conjunto de Primera División del norte del país. Sus posibles rivales eran el Celta de Vigo, el Real Oviedo, la Real Sociedad o el Deportivo Alavés.

Noticia relacionada El sorteo de la Copa del Rey, en directo Pues bien, el cuadro getxotarra, que juega la Copa del Rey más de cuarenta años después de su última participación en esta competición, se medirá al Deportivo Alavés en Fadura el 28, 29 o 30 de octubre. Un gran premio para un club humilde, que vivirá una auténtica fiesta en el municipio. Mientras, al Portugalete, que podía jugar contra algún Segunda División del norte, le ha tocado uno de los grandes de la división de plata, tal y como es el Real Valladolid. El tercero de los vizcaínos que disputa esta eliminatoria copera es el Arenas, que jugará frente al Numancia de Segunda Federación.

