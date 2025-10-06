El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Getxo recibirá en Fadura al Deportivo Alavés

Pablo del Caño
Copa del Rey

El Getxo recibirá en Fadura al Deportivo Alavés

El Portugalete se enfrentará en La Florida al Real Valladolid y el Arenas se medirá al Numancia en Soria

Peru Olazabal

Getxo

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:39

Comenta

El Athletic está exento de esta primera eliminatoria de la Copa del Rey por el cuarto puesto del curso pasado, que le permite estar inmerso ... en la Supercopa. Aun así, Bizkaia sí vivirá la fiesta copera. El que ha vivido con más emoción y pasión el sorteo de este mediodía ha sido el CD Getxo, que al ser un equipo de División de Honor, tenía asegurado enfrentarse a un conjunto de Primera División del norte del país. Sus posibles rivales eran el Celta de Vigo, el Real Oviedo, la Real Sociedad o el Deportivo Alavés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Recuperado el servicio de metro tras una mañana complicada por la avería de una unidad
  2. 2

    Movimientos para crear una Aliança Catalana a la vasca
  3. 3 La tercera mejor tortilla de patatas de España se hace a una hora de Bilbao
  4. 4 La nueva cantina moderna de Bilbao para comer o picotear a cualquier hora%u2026 y probar bikinis sorprendentes
  5. 5

    Una ronda por bares diminutos de Bilbao
  6. 6

    «Nos estuvieron humillando. Estuvimos siete horas maniatados»
  7. 7 El canciller alemán amenaza con retirarse de Eurovisión si se expulsa a Israel
  8. 8

    El bilbaíno de 84 años víctima del timo de una cubana: «Me engatusó con cariño y me ha robado 65.000 euros»
  9. 9

    Así liquida Israel a sus enemigos: no hay un lugar donde esconderse
  10. 10

    Detenido por violar a su hija en plena calle junto a su otro hijo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Getxo recibirá en Fadura al Deportivo Alavés