Directo TV del sorteo de Copa del Rey: Arenas, Portugalete y Getxo buscan rivales
La eliminatoria se jugará entre el 28 y el 30 de octubre. El Athletic, como participante de la Supercopa, queda exento de las dos primeras rondas
Lunes, 6 de octubre 2025, 12:03
12:27
El sorteo como cada año será retransmitido por el canal oficial de la RFEF que tienen insertado en la parte superior de la narración
12:21
En el bombo de la categoría de bronce estará el Arenas que sí o sí tendrá que disputar la primera ronda de eliminatoria fuera de su estadio, en un campo de Segunda RFEF. Además del mencionado Numancia están los dos Logroñés, la UD Ourense, el Langreo o el Ávila
12:19
El Ourense, procedente de la Copa Federación, también recibirá a un Primera. Y a partir de ahí entrarán en escena los equipos de Segunda. El Portugalete aspira a enfrentarse en Las Llanas a equipos con mucho nombre como el Dépor, el Sporting o el Mirandés. Los de Miranda de Ebro se medirán a un equipo de Tercera RFEF o Segunda RFEF, dependiendo el orden en que salga su bola. Un rival fuerte en el bombo de los equipos de Segunda RFEF es el Numancia, un histórico que pelea desde hace años por ascender a Primera RFEF
12:12
El resto de las normas son bien conocidas por todos. Los equipos de menor categoría, procedentes del fútbol regional, se enfrentarán a un Primera y lo harán en su estadio, siempre que este cumpla las condiciones mínimas exigidas por la RFEF. Es decir, el CD Getxo podría recibir al Alavés o a la Real Sociedad en Fadura o en otro campo que el club escoja
12:11
El grupo vasco está compuesto por los siguientes equipos:
Primera División.
RC CELTA DE VIGO
REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL
DEPORTIVO ALAVÉS
REAL OVIEDO
Segunda División .
REAL VALLADOLID CF
CD MIRANDÉS
REAL RACING CLUB DE SANTANDER
SD EIBAR
REAL SPORTING DE GIJÓN
BURGOS CF
RC DEPORTIVO
CYD LEONESA
Primera Federación .
RACING CLUB FERROL
SD PONFERRADINA
PONTEVEDRA CF
REAL AVILÉS INDUSTRIAL
ARENAS CLUB
Segunda Federación .
CD NUMANCIA DE SORIA
REAL ÁVILA CF
UP LANGREO
SD LOGROÑÉS
UD LOGROÑÉS
UD OURENSE
UD SÁMANO
ATLÉTICO ASTORGA FC
NÁXARA CD
Tercera Federación .
CAUDAL DEPORTIVO
CD TROPEZÓN
CLUB PORTUGALETE
CD ATLÉTICO TORDESILLAS
Copa Federación .
OURENSE CF
Territorial .
GETXO CD
PUERTO DE VEGA CF
SD NEGREIRA
12:09
Los 112 equipos que están presentes en el sorteo de hoy han quedado emparejados en cinco grupos. Los equipos vascos están ubicados junto a los de Asturias, Castilla y León, Cantabria y La Rioja. Su rival para esta primera ronda saldrá de ahí. No hay posibilidad de que, por ejemplo, toque un madrileño o un andaluz
12:02
Buenas tardes. En una hora tendrá lugar el sorteo de la primera ronda de Copa del Rey. En el bombo estarán Alavés, Mirandés, Arenas de Getxo, Portugalete y CD Getxo, que se enfrentarán todos ellos a un rival del norte de España. Esta condición es una de las novedades que presenta la competición esta temporada
-
