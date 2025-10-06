El Arenas visitará al Numancia en Copa

El Numancia, en el estadio soriano de Los Pajaritos, será el rival al que tendrá que hacer frente el Arenas en la primera ronda de ... Copa del Rey, sorteada este lunes en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas. Pedro León fue el encargado de sacar la bolita con el nombre del club getxotarra, que afrontará este duelo ante los numantinos a finales de este mes de octubre (28/29/30) en un horario que se concretará en próximas fechas.

Esta será la primera vez que Arenas y Numancia se enfrenten en un partido oficial. Nunca antes se habían visto las caras ni en Liga ni en Copa. Sobre el papel, los de Jon Erice, en Primera Federación, deberían ser favoritos en esta eliminatoria a partido único. El Numancia milita un escalón por debajo, pero el hecho de ejercer como anfitriones en su feudo, y hacerlo en una competición en la que ya protagonizaron sonoros campanazos en la década de los noventa, equilibra la balanza.

El Arenas, campeón en 1919, siendo así uno de los solo catorce ganadores que ha tenido la Copa, regresa a esta competición tras un par de temporadas de ausencia. Su última comparecencia en el torneo del KO fue en 2022. Entonces, dejó en la cuneta al Lugo (1-0) en la primera ronda, pero cayó goleado en Gobela (1-5) por el Valladolid en la siguiente eliminatoria.

El Numancia no vive precisamente su momento más dulce en la actualidad. Descendido hace un par de veranos al cuarto peldaño del fútbol, lucha sin demasiado éxito por tratar de recuperar un sitio en la categoría de bronce con el presupuesto más alto de su grupo. El conjunto dirigido por Abel Segovia milita en zona media de la tabla. Ha ganado sus dos partidos jugados en Los Pajaritos, pero lejos de casa bajan prestaciones.

La gran novedad para esta temporada era que el sorteo se regía por unos muy particulares criterios de proximidad, dividiendo a los equipos en cuatro cuadrantes para, en teoría, abaratar costes en los desplazamientos. Al Arenas, como equipo de Primera Federación, y teniendo en cuenta los rivales de otras categorías, le iba a tocar sí o sí jugar lejos de Gobela ante un Segunda RFEF. Los posibles rivales eran, además del propio Numancia, Ávila, Langreo, UD Logroñés, SD Logroñés, Ourense, Astorga, Náxara y Sámano.