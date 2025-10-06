El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
CD Numancia

El Arenas visitará al Numancia en Copa

El histórico afrontará esta primera eliminatoria en el estadio de Los Pajaritos

Fernando Romero

Lunes, 6 de octubre 2025, 14:48

Comenta

El Numancia, en el estadio soriano de Los Pajaritos, será el rival al que tendrá que hacer frente el Arenas en la primera ronda de ... Copa del Rey, sorteada este lunes en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas. Pedro León fue el encargado de sacar la bolita con el nombre del club getxotarra, que afrontará este duelo ante los numantinos a finales de este mes de octubre (28/29/30) en un horario que se concretará en próximas fechas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Recuperado el servicio de metro tras una mañana complicada por la avería de una unidad
  2. 2 La tercera mejor tortilla de patatas de España se hace a una hora de Bilbao
  3. 3

    Movimientos para crear una Aliança Catalana a la vasca
  4. 4 La nueva cantina moderna de Bilbao para comer o picotear a cualquier hora%u2026 y probar bikinis sorprendentes
  5. 5

    El bilbaíno de 84 años víctima del timo de una cubana: «Me engatusó con cariño y me ha robado 65.000 euros»
  6. 6

    Detenido en Lleida por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo
  7. 7

    «Nos estuvieron humillando. Estuvimos siete horas maniatados»
  8. 8 El canciller alemán amenaza con retirarse de Eurovisión si se expulsa a Israel
  9. 9

    Una ronda por bares diminutos de Bilbao
  10. 10 Un experto en longevidad explica por qué «los andaluces enferman más que los vascos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Arenas visitará al Numancia en Copa

El Arenas visitará al Numancia en Copa