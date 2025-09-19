Buenafuente regresa con duros reproches a los políticos: «Me ofende como ciudadano este berenjenal encabronado» El cómico catalán abrió la segunda temporada de 'Futuro Imperfecto' con un monólogo que ha sido muy aplaudido

Silvia Osorio Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:53

«Antes de empezar el programa y desplegar toda la comedia, que podamos o sepamos hacer, quería compartir con ustedes una reflexión», comenzó diciendo Andreu Buenafuente en su regreso tras el verano con la segunda temporada de 'Futuro Imperfecto', su programa en TVE. El tono era más serio de lo habitual. La situación lo requiere. El humorista catalán tenía claro que, en su monólogo que abre cada programa, debía abordar el clima de alta tensión generado por el genocidio de Gaza y la deriva de los partidos políticos españoles, precisamente, por su postura con la barbarie acometida por el gobierno israelí.

Un discurso que ha tenido este viernes una enorme repercusión. Buenafuente arrancó su intervención solidarizándose con el presentador Jimmy Kimmel, a quien por un comentario sobre el asesinato de Charlie Kirk, Trump le ha quitado el programa. Y eso, a pesar de emitirse en un medio privado como el canal ABC. Al igual que han hecho sus 'colegas' de parrilla en la televisión estadounidense, el catalán le dedicó unas palabras de apoyo: «Lo que os quería decir es que lo que veo no me gusta nada. Me ofende como ciudadano este berenjenal encabronado. Y no deja de ser un lujo y un placer venir aquí y hablar en libertad en una TV pública, si no mirad lo que le ha pasado a Jimmy Kimmel, que le han suspendido el programa», explicó refiriéndose a la cancelación del 'late show' estadounidense.

Pero Buenafuente regresó a 'casa' y pegó un toque de atención a la clase política tras la polémica de La Vuelta, cuyo final fue cancelado por las protestas contra Israel. «¿Debemos alimentar la insensatez, el mal gusto y el odio por el odio? No me da la gana. Cuando un responsable político, de primer nivel, compara las protestas de Madrid en La vuelta a España con el cerco en Sarajevo, donde murieron miles de personas, se convierte automáticamente en un irresponsable político. No veo humor ahí», aseguró para hilar con la Ley de Memoria Histórica.

«Cuando otro habla de enterrar a un partido en una fosa, a mí me agrede personalmente, no hay humor ahí. Mi abuelo Mariano sigue sin poder ser identificado en algún campo del maestrazgo, como miles y miles de soldados republicanos que cayeron en combate. Así que por favor, no hable así de las fosas» continuó.

«Ya no hay rivales, solo enemigos»

El cómico afeó a los políticos españoles su forma de hacer política. «Ojo, hacer política no está mal, lo que está mal es hacer mala política. No sé si me explico. Hagan su trabajo, en general. Todos. Háganse responsables de sus actos y sus gestiones. Todo esto está haciendo del mundo un sitio irrespirable. Ya no hay rivales, solo enemigos. Yo no quiero tener enemigos, solo quiero que mi país sea un sitio justo y razonable», apunta», agregó. A su juicio, «la ignorancia ha cogido unas cuotas de prestigio nunca imaginables, la banalización la ignorancia nos hace peores, no tenemos valores, no tenemos pasado», lanzó.

Buenafuente, además, afirmó que no le gusta «un país donde se normaliza y se celebra llamar 'hijo de puta' a su presidente» ni la corrupción «venga de donde sea, es impresentable. Debe ser investigada y juzgada. Toda la corrupción», señaló para dar la estocada final: «Lo que sí hemos dicho este año es que no dejemos entrar a todo lo que atente contra los mínimos valores de humanidad y civismo. El exabrupto, la declaración para llenar telediarios... ese va a ser nuestro granito de arena y no va de partidos, ya sé que me van a dar por todos lados, va de no sentir vergüenza ajena. Gracias», zanjó