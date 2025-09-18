Fulminan el 'late night' de Jimmy Kimmel tras dos décadas en antena y Trump lo celebra

«Se dice, y se dice con fuerza, que Jimmy Kimmel será el PRÓXIMO en irse. Y poco después, Jimmy]Fallon se irá también». La ... frase, en la que no podían faltar las mayúsculas, la escribió el pasado mes de julio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justo después de que se anunciase la cancelación del programa de Stephen Colbert, el 'late night' más visto del país y con 30 añós de trayectoria. Se esgrimieron razones financieras pero a nadie se le escapó que el presentador siempre ha sido crítico con el magnate republicano. Este miércoles, que la cadena ABC, propiedad de Distney, confirmó los augurios del poderoso mandatario al suspender «indefinidamente» el programa de Kimmel. La razón: los comentarios hechos en el programa del lunes por el presentados acusando al movimiento MAGA de estar tratar obtener rédito político del asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.

«El fin de semana tocamos fondo con la banda MAGA (siglas del eslogan Make America Great Again) intentando desesperadamente caracterizar a este chico (Tyler Robinson) que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacarle partido político», dijo Kimmel. Acababa de servir en bandeja su anunciado despido. El miércoles Nextstar, una de las mayores propietarias de cadenas de televisión de Estados Unidos, aseguró que retirarían el programa de sus parrillas. «Nexstar se opone firmemente a los recientes comentarios de Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk y sustituirá el programa por otra programación en sus mercados afiliados a ABC», rezaba el comunicado de la compañía. Instantes depués, ABC formalizaba la retirada.

«Los comentarios de Kimmel sobre la muerte de Kirk son ofensivos e insensibles en un momento crítico de nuestro discurso político nacional, y no creemos que reflejen el espectro de opiniones, puntos de vista o valores de las comunidades locales en las que nos encontramos», ha declarado el presidente de radiodifusión de Nexstar, Andrew Alford, en dicho comunicado. Asimismo, el responsable de la compañía ha afirmado que «seguir ofreciendo a Kimmel una plataforma de emisión en las comunidades a las que prestamos servicio simplemente no redunda en interés público en este momento, y hemos tomado la difícil decisión de sustituir su programa en un esfuerzo por dejar que prevalezcan las mentes más frías mientras avanzamos hacia la reanudación de un diálogo respetuoso y constructivo».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha tardado en celebrar la decisión, expresando sus «felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que se debía hacer». «Kimmel no tiene talento y tiene peores índices de audiencia que incluso (Stephen) Colbert, si es que eso es posible», ha afirmado en alusión al presentador de CBS cuyo programa fue cancelado en julio tras sus críticas a la empresa matriz de la cadena, Paramount, por resolver una demanda con Trump por 16 millones de dólares. En el mismo mensaje, el inquilino de la Casa Blanca ha animado a la cadena NBC a retirar también los programas de Jimmy Fallon y Seth Meyers, que presentan otros dos prominentes 'late shows' y mostraron su descontento por la desaparición del segmento de Colbert.