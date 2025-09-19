Los presentadores de los 'late night shows' de Estados Unidos estallan contra Trump tras la «censura flagrante» a Kimmel

La repentina suspensión del programa de Jimmy Kimmel ha desatado un terremoto en Estados Unidos. Tras más de dos décadas en antena, el canal ABC ... cedió a las presiones de Trump y anunció el final del programa de «forma indefinida» por los comentarios hechos este pasado lunes por el presentador, una de las personalidades más importantes de la televisión en el país, sobre el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk. Un ataque deliberado a la libertad de expresión que ha provocado una cascada de reacciones, y especialmente, una ola de indignación en los medios de comunicación privados críticos con el Gobierno. Incluso, entre los rivales televisivos de Kimmel, que no han dudado en arremeter contra el magnate republicano y acusarle de «censura» y «autoritarismo criminal».

Los presentadores de otros conocidos 'late night shows', que venían compartiendo franja horaria con el ya extinto 'Jimmy Kimmel Live!' han salido en tromba y se han solidarizado con el cómico. Aunque con sátira y humor, como es habitual en sus programas, las críticas hacia la administración Trump por esta decisión han sido demoledoras.

Colegas como Stephen Colbert, que el pasado mes de julio también conoció que su formato quedará fuera de la parrilla de la CBS a final de temporada; Jimmy Fallon, otro señalado por Trump; Seth Meyers, también en el punto de mira; Jon Stewart, que conduce el 'late' más político de todos, y David Letterman, considerado uno de los padres del formato, abordaron la polémica sin tapujos y con el claro convencimiento de que esta decisión ha sido una «intervención indiscriminada» de la Casa Blanca en los medios norteamericanos.

«Esta noche todos somos Jimmy Kimmel»

¿Qué dijo Kimmel que tanto molestó a Trump? La última víctima del actual Gobierno ironizó sobre el asesinato de Kirk en el programa del lunes: «El fin de semana tocamos fondo con la banda MAGA (siglas del eslogan Make America Great Again) intentando desesperadamente caracterizar a este chico (Tyler Robinson) que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacarle partido político», dijo en su monólogo.

Estas palabras le han valido para quedarse sin programa de un plumazo. Era uno de los más vistos en Estados Unidos. Tras conocerse su abrupto despido, el presentador ha admitido que no fue una frase afortunada y planeaba disculparse en la siguiente entrega, pero no le ha dado tiempo. El tono irónico con el que trató el duelo del magnate por la desaparición de uno de sus más allegados colaboradores y defensores tampoco gustó. Su salida fue celebrada por Donal Trump.

Que todos estos presentadores, rivales televisivos que batallan por las audiencias de una misma franja horaria, hayan arremetido contra el magnate republicano y hayan apoyado sin fisuras a Kimmel no es baladí: pone de manifiesto que el ataque a la libertad de expresión es grave y la censura es «flagrante». «Esta noche todos somos Jimmy Kimmel», señaló Colbert en su show.

🇺🇸 | Stephen Colbert: "Tras las amenazas del presidente de la FCC de Trump, ABC retiró del aire a Jimmy Kimmel indefinidamente. Eso es una censura flagrante… Con un autócrata, no se puede ceder ni un ápice. Si ABC cree que esto va a satisfacer al régimen, es una ingenuidad…

«Ayer, tras las amenazas del presidente de la FCC -organismo regulador de la tv en el país- de Trump, ABC retiró a Kimmel del aire indefinidamente. Eso es una censura flagrante. Con un autócrata no se puede ceder ni un ápice ¿Sabes cuáles son mis valores, amigo? Libertad de expresión. La gente de todo el país está conmocionada por este flagrante ataque a la libertad de expresión«, lamentó el cómico de 61 años en una intrevención, en la que también insufló ánimos a otro 'colega' en la cuerda floja. «A Jimmy, déjame decirte que te apoyo a ti y a tu personal al 100%, ¿y además no pudiste dejarme disfrutar de esto durante una semana?», le dijo Jimmy Fallon.

«Se dice, y se dice con fuerza, que Jimmy Kimmel será el PRÓXIMO en irse. Y poco después, Jimmy Fallon se irá también», escribió Trump el pasado mes de julio después de que se anunciase la cancelación a final de temporada del programa Stephen Colbert, el comienzo de esta cruzada contra los 'talk shows' en Estados Unidos. Fallon arrancó este jueves su programa, 'The Tonight Show', con bromas sobre el controvertido asunto. «Esta mañana tenía un montón de mensajes de mi padre diciéndome: 'Siento que hayan cancelado tu programa'», dijo bromeando con la habitual confusión que existe entre ambos por llamar Jimmy y dedicarse a lo mismo. Después, en un tono más serio, mostró su apoyo a su tocayo: «Para ser sincero con ustedes, no sé qué está pasando, nadie lo sabe. Pero conozco a Jimmy Kimmel, y es un tipo decente, divertido y cariñoso. Espero que vuelva». Luego siguió con una alocución crítica en la que las partes más mordaces eran sustituidas por una voz en off que decía cosas favorables a Trump.

🇺🇸 | Jimmy Fallon reacciona a la suspensión del programa de Jimmy Kimmel por parte de ABC:



"Mucha gente está preocupada de que no sigamos diciendo lo que queremos decir o de que nos censuren, pero voy a cubrir el viaje del presidente al Reino Unido, como lo haría normalmente".

Meyers, otro de los cómicos señalados por el presidente, también bromeó con su futuro -«siendo honestos, no sé adonde vamos a ir a parar, nadie lo sabe», soltó-, pero aseguró que «se están tomando medidas drásticas contra la libertad de expresión». «Antes de empezar quiero decir que siempre he admirado y respetado al Trump. Siempre he creído que era un visionario, un innovador, un gran presidente y un golfista aún mejor. Y si alguna vez me has visto decir algo negativo sobre él, solo es inteligencia artificial», afirmó con sarcasmo para después lamentar la suspensión del programa de Kimmel. «Es un honor y un privilegio llamar amigo a Jimmy Kimmel. Igual que es un honor presentar este programa cada noche, y bendigo levantarme cada día en un país que honra la libertad de expresión. Por eso vamos a seguir haciendo este programa como siempre, con entusiasmo e integridad».

An obedient Jon Stewart offers a refresher on the rules of free speech (White House-approved) in the wake of Jimmy Kimmel's suspension

La gran sorpresa llegó con Stewart. Era jueves y no tenía programa, pero no importó. Aunque se emite a diario, el lunes es el único día que presenta 'The Daily Show'. Pero la gravedad de lo sucedido con su contrincante televisivo hizo que el veterano humorista apareciera y dedicara 23 minutos a criticar la decisión de la Casa Blanca. «De Comedy Central, es el nuevo 'Daily Show' aprobado por el gobierno, con su anfitrión patrióticamente obediente, Jon Stewart», comenzó diciendo a modo pelota con Trump. «Puede que lo llamen 'libertad de expresión' en la alegre y vieja Inglaterra, pero en Estados Unidos tenemos algo llamado la Primera Enmienda», dijo más serio.

«Algunos negacionistas argumentarán que las preocupaciones por la libertad de expresión de esta administración son una estratagema cínica, un pastiche de artimañas, una cortina de humo para oscurecer una consolidación sin precedentes del poder y la intimidación, sin principios y fríamente antitético a cualquier experimento de gobierno en una república constitucional. Algunos dirán eso», dijo, en la parte más seria de su discurso. «No yo, creo que es genial», añadió riéndose.

Por su parte, el veterano David Letterman, al que se considera padre del formato televisivo de los 'late night', hizo patente su preocupación. «¿Todos vemos hacia donde va esto, verdad? Hacia el control de los medios de comunicación. No se puede ir por ahí despidiendo a gente porque se tiene miedo o porque se quiere quedar bien con la administración autoritaria y criminal que está el Despacho Oval. Así no es como funcionan las cosas».