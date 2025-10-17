La 'nueva' Oreja de Van Gogh de Amaia Montero arrancará su gira en el BEC el 9 de mayo El grupo donostiarra ha escogido Bizkaia como punto de partida de su regreso

A. Mateos Viernes, 17 de octubre 2025, 12:03 | Actualizado 12:34h.

La Oreja de Van Gogh volverá a los escenarios el 9 de mayo en el Bizkaia Arena. El BEC será el punto de partida de la gira de regreso del grupo donostiarra ya con Amaia Montero como estrella del cartel, tras el anuncio de su regreso el miércoles. En total serán 16 conciertos, dos de ellos en el Movistar Arena de Madrid, que se celebrarán justo después de la cita en el Bizkaia Arena (28 y 29 de mayo).

Tras el estreno en el BEC, La Oreja de Van Gogh recorrerá España. Madrid, Albacete (6 de junio), Murcia (13/06), Sevilla (26/06), Fuengirola (27/06), Gijón (10/07)... No regresará a Euskadi hasta el 31 de julio, fecha en la que acturará en Illumbe en San Sebastián. Le seguirán Santander (21/08), Valladolid (27/08), Valencia (4/09), A Coruña (11/09), Zaragoza (9/10), Barcelona (6/11) y Pamplona, donde concluirá la gira en el Navarra Arena el 20 de noviembre. Las entradas estarán disponibles a partir del lunes a las 12 horas en la página web del grupo.

El grupo donostiarra ha anunciado su nueva gira con un mensaje directo a sus fans: «Tenemos más ganas que nunca de salir por el mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora».

La gira del 'redebut' de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh llega 30 años después del inicio de una carrera imparable repleta de canciones que marcaron un antes y un después en el panorama musical de comienzos de siglo.

El anuncio de las fechas del tour llamado 'Tantas cosas que contar' llega 48 horas después del que probablemente sea el anuncio con más impacto del grupo desde 2007, cuando Amaia decidió abandonar el barco y arrancar su carrera en solitario. La banda donostiarra confirmó el miércoles lo que era un secreto a voces, el regreso de su vocalista original. Aunque no será el retorno ideal que revoloteaba en la mente de los fans. No estará el guitarrista y compositor Pablo Benegas, que ha decidido tomarse un respiro temporal y centrarse en nuevos proyectos personales. El resto de integrantes se mantienen los mismos que fundaron el grupo a finales de los 90; Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde 'escoltarán' a Amaia Montero en esta nueva etapa de la banda.

El lanzamiento al mercado del primer disco del grupo donostiarra fue un pelotazo. 'Dile al sol' salió a la venta el 18 de mayo de 1998 y arrasó con casi un millón de copias vendidas en todo el mundo. Tras once años de éxitos, el 19 de noviembre de 2007, Amaia anunció su marcha de La Oreja de Van Gogh y el comienzo de una nueva andadura profesional, que no fue bien. Amaia tuvo que alejarse de los escenarios debido a sus problemas de salud mental. Reapareció por sorpesa el verano pasado en el Santiago Bernabéu, de la mano de Karol G, y tres meses después La Oreja de Van Gogh anunciaba la salida de su vocalista Leire Martínez. La operación retorno ya estaba en marcha y mientras el grupo se mantuvo en silencio en las redes sociales, sus integrantes y Amaia volvían a reunirse en secreto para preparar lo que han anunciado este viernes, su gira de regreso a los escenarios.