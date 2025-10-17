Cómo conseguir las entradas para la gira de La Oreja de Van Gogh

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

B. V.

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:20

Los seguidores de La Oreja de Van Gogh ya tienen una fecha marcada en el calendario. Se trata del próximo lunes 20 de octubre, día en el que se abre el plazo para poder comprar las entradas de la gira de la banda donostiarra. Será a partir de las 12 de la mañana cuando miles de fans del grupo se conectarán a la página web del grupo para hacerse con un ticket.

El primer concierto de la gira 'Tantas cosas que contar' será el próximo 9 de mayo en el Bizkaia Arena, en el BEC de Barakaldo. Un espectáculo especial, ya que será la vuelta a los escenarios de Amaia Montero con LOVG después de casi 18 años.

Han pasado 30 años desde que La Oreja de Van Gogh se subiera por primera vez a un escenario. Los últimos 17 años la vocalista fue Leire Martínez, que no tuvo una salida de la banda como ella esperaba. Ahora le sustituye Amaia Montero. «Volver al local de ensayo, encender el micrófono y sentir viva la magia de nuestras canciones me hizo infinitamente feliz», aseguró la cantante donostiarra.

