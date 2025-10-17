La mítica canción con la que Amaia Montero promociona la gira de La Oreja de Van Gogh La artista vuelve a entonar 'Puedes contar conmigo' 22 años después de su estreno para la presentación del tour

B. V. Viernes, 17 de octubre 2025, 12:47 | Actualizado 14:08h.

Para la presentación de su gira, La Oreja de Van Gogh, con Amaia Montero al frente de nuevo, ha escogido una canción muy especial. Se trata de 'Puedes contar conmigo', del tercer disco del grupo, bautizado como 'Lo que te conté mientras te hacías la dormida', que lanzaron en abril de 2003.

La cantante donostiarra ha vuelto a entonar ese mítico tema. En un vídeo publicado por la banda este viernes, y que parece que está grabado hace una semana, se puede ver a los componentes del grupo ensayando.

En el vídeo se puede ver cómo piden a Haritz Garde (batería) que marque el ritmo para comenzar la canción. Tras unos primeros toques con las baquetas, se escucha la voz de Amaia y su mano sujetando el micrófono. «Un café con sal ganas de llorar, mi mundo empezando a temblar...», es puede escuchar mientras se ve a la cantante de fondo, vestida con un chándal gris.