Leire Martínez la rompe en Madrid un día después del regreso de Amaia a La Oreja de Van Gogh: «Es una reina» La cantante se subió al escenario del Movistar Arena junto a Saiko para interpretar 'Mariposas', el tema que ha grabado junto al reguetonero granadino

A.M. Viernes, 17 de octubre 2025, 12:01

Un día después de anunciarse el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez se subía al escenario del Movistar Arena -donde se citaron 16.000 personas- para interpretar 'Mariposas', el nuevo single que interpreta junto a Saiko. El reguetonero granadino fue el encargado de darle paso... «Madrid, haced ruido por Leire, que es una reina». Y el público respondió.

💣 @LeireMo (Leire Martínez) reaparece en el Movistar Arena para cantar “Mariposas” con @saikobeibe pic.twitter.com/MCpxAt2733 — Movistar Arena España (@MovistarArenaEs) October 16, 2025

Las miles de personas que asistieron al concierto de Saiko en Madrid vibraron con la actuación de Leire, que desde hace un año camina en solitario tras su polémica salida de La Oreja de Van Gogh. Precisamente en el día que se cumplía un año del comunicado donde se anunciaba su marcha, la banda donostiarra anunciaba que volvía al pasado y recuperaba a su primera vocalista, Amaia Montero.

'Mariposas' y 'Tonto por ti', la canción que ha lanzado junto a Abraham Mateo, son solo el anticipo de lo que llegará en 2026. En febrero verá la luz su primer álbum en solitario, que lo presentará en una gira que recorrerá las ciudades más importantes del país. Comenzará en la Sala La Riviera de Madrid, donde ya ha agotado las entradas, y llegará a Bilbao el 1 de marzo. El concierto tendrá lugar en la sala Santana 27.

Desde que Leire Martínez abandonase La Oreja de Van Gogh no ha parado de trabajar. Nuevos proyectos musicales, asesora en 'La Voz kids' y jurado en 'Operación Triunfo'. Precisamente en el 'talent show' musical, la artista cantará junto a los 'triunfitos' de la academia 'Mi nombre', la primera canción anunciada de su nuevo álbum.