Areso y Gehry posan ante el Guggenheim en 2014.

Ver 14 fotos
Areso y Gehry posan ante el Guggenheim en 2014. Íñigo Sierra Gómez

Ibon Areso: «Me quedo con la espinita de un segundo edificio de Gehry en Bilbao»

El excalcalde recuerda el «milagro» del Guggenheim y el especial vínculo del arquitecto con la ciudad

Teresa Abajo

Teresa Abajo

Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:35

En la memoria de Ibon Areso, la persona que mejor conoce la transformación de Bilbao, el nombre de Frank Gehry está unido a la palabra « ... milagro, baraka como dicen los árabes». Dentro del largo y complejo proceso que fue necesario para relanzar la ciudad hubo algo que se salió del guion, algo que «desbordó las mejores expectativas» de las instituciones vascas: el inmenso éxito de un edificio que Philip Johnson, el primer arquitecto en recibir el premio Pritzker, definió en 'The New York Times' como «el mejor de nuestro tiempo». «Aquello nos puso en el mapamundi y eso no es programable», destaca el exalcalde de Bilbao. Se creó un vínculo especial entre la ciudad que «debe le tanto» y el arquitecto que hizo aquí ·«la obra de su vida».

