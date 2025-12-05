Gehry deslumbra en Arlés con su tornado

Fue una de sus últimas obras. Como siempre, no quedó nadie indiferente. Frank O. Gehry (Toronto, Canadá, 1929) retorcía en 2020 una vez más las ... líneas de su arquitectura con uno de los edificios más sorprendentes de su carrera. Encargado por la coleccionista suiza Maja Hoffmann, que había donado 150 millones de euros para el proyecto, el arquitecto canadiense firmó una torre de 56 metros de altura en Arlés, en la Provenza francesa, destinada a estudios de artistas, exposiciones, instalaciones para investigación, salas de talleres y para seminarios, entre otras actividades organizadas por la Fundación Luma.

Gehry permanece fiel a su estilo, el que llevó su más nítida expresión en el Guggenheim Bilbao, y también al que ha ido desarrollando en los últimos años con la construcción de rascacielos. Enclavado en una antigua playa de vías del ferrocarril francés, sin uso desde 1986, el edificio está en su fase final y prácticamente listo para inauguración, si bien su apertura se ha pospuesto a 2021 por el coronavirus.

Las cajas de vidrio y paneles de aluminio brillante, superpuesto como el titanio del museo vasco, se adhieren a un núcleo de hormigón con una estructura de acero. Esta obra de Gehry, de 91 años y encargos en medio mundo, contará un atrio de vidrio circular. Por su imagen exterior, que como su rascacielos de 76 pisos en la calle Spruce de Nueva York, parece una escultura en una peana, ya le han llamado el «tornado de aluminio».

Acantilados y teatro romano

La forma y la piel del edificio evocan los acantilados en capas de caliza que rodean a Arlés y por los que se conoce a la ciudad. El círculo del atrio hace referencia a su anfiteatro romano y a un pasado de gran pujanza política durante los siglos IV y V, en los que el imperio romano adoptó el cristianismo como religión.

En ella vivió Van Gogh de febrero de 1888 a abril 1889. Fue su época más prolífica, en la que hizo unos 300 cuadros y dibujos. Con ellos desestabilizó la visión única de la realidad y en esto también se ha fijado Gehry para construir este edificio de aspecto tan onírico como real, rodeado por los jardines del Parc des Ateliers, diseñado por el estudio de arquitectura paisajística del belga Bas Smets.

Desde 2004, la Fundación Luma promueve la creación artística y su relación con cuestiones como el medio ambiente, la cultura, la educación y los derechos humanos. Seis edificios en el Parc des Ateliers, entre ellos la Grande Halle, Forges o Mécanique Générale, acogen al público alrededor de eventos durante todo el año, como los mundialmente célebres Encuentros de la Fotografía de Arlés, que se desarrollan en verano.

Entre los últimos proyectos de Gehry destaca la tienda de Louis Vuitton en Seúl, capital de Corea del Sur, con una fachada de cristal y volúmenes superpuestos que se parece mucho a las partes acristaladas del Guggenheim. También construirá la nueva sede de la Warner Bros en Los Ángeles, dos edificios de cristal y metal que emergen de la autopista como si fueran dos icebergs. Su inauguración está prevista para 2023.

El año pasado concluyó la restauración del corredor central del Philadelphia Museum of Art, un trabajo de máximo respeto al edificio existente en el que apenas hay huellas del estilo que ha definido su trayectoria.