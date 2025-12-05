El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El edificio de Frank O. Gehry para la Fundación Luma mide 56 metros

Gehry deslumbra en Arlés con su tornado

En 2020, el arquitecto terminó en la Provenza francesa una impactante torre de aluminio

A. Esteban

Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:35

Fue una de sus últimas obras. Como siempre, no quedó nadie indiferente. Frank O. Gehry (Toronto, Canadá, 1929) retorcía en 2020 una vez más las ... líneas de su arquitectura con uno de los edificios más sorprendentes de su carrera. Encargado por la coleccionista suiza Maja Hoffmann, que había donado 150 millones de euros para el proyecto, el arquitecto canadiense firmó una torre de 56 metros de altura en Arlés, en la Provenza francesa, destinada a estudios de artistas, exposiciones, instalaciones para investigación, salas de talleres y para seminarios, entre otras actividades organizadas por la Fundación Luma.

