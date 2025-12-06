El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El arquitecto y Juan Ignacio Vidarte en una visita a las obras del museo en los noventa.

Vidarte: «Fue ante todo un profesional muy libre y con una gran creatividad»

El exdirector del Guggenheim destaca la capacidad del arquitecto para ajustar la obra al presupuesto «sin que perdiera su esencia»

José Mari Reviriego

José Mari Reviriego

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:51

Comenta

Juan Ignacio Vidarte, director del Guggenheim desde sus inicios hasta el pasado mes de abril, es la persona que mejor conoce a Frank Gehry y ... la brillante huella dejada por el arquitecto en Bilbao. Anoche, tras conocer su fallecimiento y confesar en una conversación con este periódico la inmensa «pérdida» que supone para la historia del museo y de la ciudad, se declaró un «afortunado» por haber tenido el «privilegio» de haber conocido a uno de los grandes urbanistas del último siglo, con quien mantuvo una «estrecha» relación profesional y personal desde que se conocieron. Fue en 1991, año en el que se sentaron las bases del edificio más icónico de Euskadi, a la postre toda una referencia de la arquitectura de vanguardia en el mundo. «Fue un profesional ante todo muy libre para afrontar los proyectos. Lo hacía con una gran creatividad, pero consciente de que tenía que responder a una determinada función como arquitecto», explica Vidarte a EL CORREO.

