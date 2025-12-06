Así descubrió Gehry dónde tendría que levantar el museo Guggenheim en Bilbao
J. A. G. C.
Sábado, 6 de diciembre 2025, 09:48
«Frank, reúnete conmigo enseguida en Bilbao». Thomas Krens daba así el primer paso decidido, vía telefónica, para instalar un museo Guggenheim en la capital vizcaína; algo sobre lo que él mismo, hasta que empezó a conocer a sus interlocutores vascos, había sido muy incrédulo.
Cinco meses después, un comité formado entre otros por el propio Krens y el entonces consejero de Cultura, Joseba Arregi, elegían el proyecto del arquitecto norteamericano Frank Gehry para construir en Bilbao un museo de la fundación neoyorquina.
1 /
En su encuentro en la capital vizcaína, Krens y Gehry visitaron diversos emplazamientos posibles; en un momento dado, según refleja una película documental firmado por Ultan Guilfoyle -productor de Sidney Pollack en su filme sobre Gehry-, ambos se trasladaron a la ladera de Artxanda, enfrente de Abandoibarra.
«Búscabamos un sitio. Habíamos bebido unas copas -comenta el arquitecto en el filme, con una pícara sonrisa-; de repente, dije: allí. Quizá el sitio más difícil, junto al puente, donde había unas viejas industrias; no sé muy bien por qué», viene a comentar el artífice de uno de los principales hitos de la arquitectura de finales del siglo XX.