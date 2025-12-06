Así descubrió Gehry dónde tendría que levantar el museo Guggenheim en Bilbao

El equipo de Frank Gehry, Vano Haritunians y Randy Jefferson, visitando las obras del Museo Guggenheim. También se ve Carlos Iturriaga y Juan Ignacio Vidarte (muy al fondo) miembros de la fundación Guggenheim.

«Frank, reúnete conmigo enseguida en Bilbao». Thomas Krens daba así el primer paso decidido, vía telefónica, para instalar un museo Guggenheim en la capital vizcaína; algo sobre lo que él mismo, hasta que empezó a conocer a sus interlocutores vascos, había sido muy incrédulo.

Cinco meses después, un comité formado entre otros por el propio Krens y el entonces consejero de Cultura, Joseba Arregi, elegían el proyecto del arquitecto norteamericano Frank Gehry para construir en Bilbao un museo de la fundación neoyorquina.

El arquitecto Frank Gehry (de espaldas) muestra la maqueta del Guggenheim a las autoridades vascas. El escultor estadounidense Richard Serra atiende a las explicaciones del arquitecto Frank Gehry durante la visita a las obras del Museo Guggenheim de Bilbao. Frank Gehry, arquitecto del museo Guggenheim Bilbao, ante su obra. 1 /

En su encuentro en la capital vizcaína, Krens y Gehry visitaron diversos emplazamientos posibles; en un momento dado, según refleja una película documental firmado por Ultan Guilfoyle -productor de Sidney Pollack en su filme sobre Gehry-, ambos se trasladaron a la ladera de Artxanda, enfrente de Abandoibarra.

«Búscabamos un sitio. Habíamos bebido unas copas -comenta el arquitecto en el filme, con una pícara sonrisa-; de repente, dije: allí. Quizá el sitio más difícil, junto al puente, donde había unas viejas industrias; no sé muy bien por qué», viene a comentar el artífice de uno de los principales hitos de la arquitectura de finales del siglo XX.