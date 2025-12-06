El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Frank Gehry y su mujer, Berta Aguilera, en Mundaka. J. M. LÓPEZ

Las excursiones de Gehry por su amada Urdaibai: pimientos de Gernika y Vidarte como guía

El arquitecto visitó en varias ocasiones Mundaka, Pedernales, Busturia, Forua, Elantxobe...

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Sábado, 6 de diciembre 2025, 10:33

Comenta

Decía que se enamoró nada más verla. «Me cautivó. Todavía me acuerdo del fin de semana que pasé con mi mujer en el hotel Atalaya, ... de Mundaka», confesaba Frank Gehry en 2008. La Reserva de la Biosfera de Urdaibai dejó huella en la memoria de Gehry, un hombre con salitre en las venas y los pies en tierra -tenía un barco de vela de 13,5 metros-. Estaba allí con motivo de un viaje relámpago, acompañado de la familia y un buen puñado de amigos. Entre ellos, destacaba Juan Ignacio Vidarte, entonces director general del museo y un 'cicerone' de primera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La línea de metro Rekalde-Matiko aspira a dar servicio a 17 millones de usuarios al año
  2. 2

    Coti se enzarza con una espectadora en su concierto en Bilbao ante 150 asistentes
  3. 3 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  4. 4

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»
  5. 5

    Virginia Berasategi abre en Bilbao la primera cafetería para ciclistas: comida sana, buen rollo y... alquiler de bicis
  6. 6

    Muere a los 96 años Frank Gehry, el arquitecto que revolucionó Bilbao
  7. 7 La advertencia del Athletic a los integrantes de la Herri Harmaila
  8. 8 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  9. 9 La Seguridad Social abona una ayuda de hasta 140 euros al mes a estos jubilados
  10. 10 La mujer que puede cambiar el rumbo del Mundial de Fórmula 1 este domingo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las excursiones de Gehry por su amada Urdaibai: pimientos de Gernika y Vidarte como guía

Las excursiones de Gehry por su amada Urdaibai: pimientos de Gernika y Vidarte como guía