Las reacciones a la muerte de Frank Gehry: «Nos deja uno de los más grandes arquitectos del mundo»

EL CORREO

Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:40

Comenta

La muerte de Frank Gehry a los 96 años ha provocado una serie de reacciones de pesar y recuerdo a su obra. Juan Mari Aburto, el actual alcalde de la ciudad que le encargó su edificio más icónico, ha sido uno de los primeros en reconocer el enorme bagaje que deja el arquitecto nacido en Toronto, Canadá.

  1. Juan Mari Aburto Alcalde de Bilbao

    «Bilbao siempre estará agradecida al talento de Frank Gehry»

  1. Fundación Princesa de Asturias Fue galardonado en 2014

    Ha muerto Frank Gehry, Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2014

  1. Bernard Arnault CEO de Loius Vuitton

    «Le debo una de las colaboraciones creativas más largas, intensas y ambiciosas que he tenido el privilegio de vivir»

  1. Biomuseo Museo de historia natural de Panamá

    «Su legado vivirá eternamente en cada curva y color de su obra maestra panameña»

  1. Nancy Pelosi Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos

    «Reconoció que la arquitectura no es solo diseñar un edificio, sino crear una obra de arte»

