Las reacciones a la muerte de Frank Gehry: «Nos deja uno de los más grandes arquitectos del mundo»

EL CORREO Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:40 | Actualizado 21:54h. Comenta Compartir

La muerte de Frank Gehry a los 96 años ha provocado una serie de reacciones de pesar y recuerdo a su obra. Juan Mari Aburto, el actual alcalde de la ciudad que le encargó su edificio más icónico, ha sido uno de los primeros en reconocer el enorme bagaje que deja el arquitecto nacido en Toronto, Canadá.

Juan Mari Aburto Alcalde de Bilbao «Bilbao siempre estará agradecida al talento de Frank Gehry»

🅱️ Frank Gehry: «Bilbao ha sido un punto de inflexión en mi vida»



Nos deja uno de los más grandes arquitectos del mundo, pero su obra perdurará para siempre en nuestra ciudad.



Bilbao siempre estará agradecida al talento de Frank Gehry y al cariño que tuvo hacia nuestra Villa. pic.twitter.com/Bd7ep8RCqT — Juan Mari Aburto (@juanmariaburto) December 5, 2025

Fundación Princesa de Asturias Fue galardonado en 2014 Ha muerto Frank Gehry, Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2014

Ha muerto Frank Gehry, Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2014.



Frank Gehry, 2014 Prince of Asturias Award for the Arts, has died. pic.twitter.com/sekbZqBkMz — Fundación Princesa de Asturias (@fpa) December 5, 2025

Bernard Arnault CEO de Loius Vuitton «Le debo una de las colaboraciones creativas más largas, intensas y ambiciosas que he tenido el privilegio de vivir»

"I am profoundly saddened by the passing of Frank Gehry, in whom I lose a very dear friend and for whom I shall forever retain boundless admiration. I owe to him one of the longest, most intense, and most ambitious creative partnerships I have ever had the privilege to… pic.twitter.com/sLdP2k7Fn8 — LVMH (@LVMH) December 5, 2025

Biomuseo Museo de historia natural de Panamá «Su legado vivirá eternamente en cada curva y color de su obra maestra panameña»

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Frank Gehry, arquitecto del Biomuseo.



Queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a su esposa, la señora Berta Aguilera Gehry, a sus hijos y a toda su familia. 1/2 pic.twitter.com/CADMSwkeZ5 — Biomuseo (@biomuseo) December 5, 2025

Nancy Pelosi Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos «Reconoció que la arquitectura no es solo diseñar un edificio, sino crear una obra de arte»

Frank Gehry was a gentleman titan of architecture and a master communicator of the future. He recognized that architecture is not just designing a building – it is creating a work of art.



As an architect, Frank used his buildings to communicate and make novel impacts on our… pic.twitter.com/6uyeZm0Psu — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 5, 2025