La Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 6 de diciembre
'El visionario del Guggenheim', 'Sinfonía de acero'... La prensa internacional se hace eco de la muerte de Gehry

Todos los grandes periódicos norteamericanos recogen en sus portadas la noticia de la muerte del arquitecto canadiense

Jon Garay

Jon Garay

Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:32

La muerte ayer de Frank Gehry, el padre del Guggenheim, ha tenido un amplio eco en la prensa internacional, especialmente en Estados Unidos, su ... país de residencia durante décadas. Todos los grandes rotativos norteamericanos llevan en sus portadas impresas la noticia del óbito del arquitecto canadiense. «Un exuberante disruptor de las formas arquitectónicas», titula 'The New York Times' acompañando la noticia de una gran foto del Guggenheim de Bilbao. El periódico neoyorkino añade en su página web un amplio despliegue en el que glosan su figura, destacando su «contribución invaluable a la música clásica al diseñar espacios con una acústica impresionante». 'Los edificios de Frank Gehry suenan tan maravillosos como parecen', titulan junto a una foto del Walt Disney Concert Hall, en Los Ángeles. Acompañan el despliegue con una panorámica de sus 12 proyectos esenciales.

