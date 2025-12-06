'El visionario del Guggenheim', 'Sinfonía de acero'... La prensa internacional se hace eco de la muerte de Gehry

La muerte ayer de Frank Gehry, el padre del Guggenheim, ha tenido un amplio eco en la prensa internacional, especialmente en Estados Unidos, su ... país de residencia durante décadas. Todos los grandes rotativos norteamericanos llevan en sus portadas impresas la noticia del óbito del arquitecto canadiense. «Un exuberante disruptor de las formas arquitectónicas», titula 'The New York Times' acompañando la noticia de una gran foto del Guggenheim de Bilbao. El periódico neoyorkino añade en su página web un amplio despliegue en el que glosan su figura, destacando su «contribución invaluable a la música clásica al diseñar espacios con una acústica impresionante». 'Los edificios de Frank Gehry suenan tan maravillosos como parecen', titulan junto a una foto del Walt Disney Concert Hall, en Los Ángeles. Acompañan el despliegue con una panorámica de sus 12 proyectos esenciales.

'The Washington Post' destaca su creatividad y titula 'La mente creativa que estiró los límites de la arquitectura'. En el subtítulo subrayan que «sus brillantes diseños, desde Bilbao a Los Ángeles», se convirtieron en marcas globales«. Philip Kennicot, uno de sus columnistas, escribe en la web que »Frank Gehry nos hizo preocuparnos por la arquitectura incluso si odias sus edificios«.

'Muere el arquitecto Frank Gehry, el visionario del museo Guggenheim de Bilbao', dice 'The Boston Globe', acompañando la llamada en portada de la fotografía en la que el presidente Obama entrega la Medalla de la Libertad al arquitecto.

'Sinfonía de acero', titula 'Los Ángeles Times' con una gran foto del arquitecto delante del Grand LA complex, un complejo comercial, gastronómico y de entretenimiento en la ciudad californiana. En el subtítulo destacan que esta obra junto al ya mencionado Walt Disney Concert Hall transformaron el centro de Los Ángeles.

En Italia, tanto 'Corriere della Sera' como 'La Stampa' lo destacan en sus primeras. 'Adiós a Frank Gehry, el genio del Guggenheim de Bilbao', dice el primero. 'Adiós a Frank Gehry, el artista de la arquitectura', apunta el segundo.

En Francia, ni 'Le Figaro' ni 'Le Monde' destacan la noticia en sus portadas pero sí la llevan en sus respectivas versiones digitales. 'Muere Frank Gehry, el arquitecto que torció las líneas', subraya 'Le Figaro', que le añade una pieza con sus cinco grandes obras y le califican como un maestro del deconstructivismo. 'El arquitecto que miró 300 millones de años atrás para reiventar su disciplina', titula 'Le Monde'.

Lo mismo sucede en Gran Bretaña. 'The Guardian' describe a Gehry como «el arquitecto que exploró las arrugas y las curvas», mientras que 'The Times' le llama 'maestro de la arquitectura'.