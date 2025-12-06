El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Gehry bromea con los fotógrafos en una visita a Bilbao. Manu Cecilio

El niño detrás del genio

Frank Gehry reservó su corazón para los niños relegados por el sistema a los que le tocó con su arquitectura

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Sábado, 6 de diciembre 2025, 08:17

Comenta

Para el mundo, Frank Gehry era un genio de la arquitectura. Para su entorno, un niño testarudo cuya genialidad radicaba en su esencia: seguía siendo ... el niño que a menudo asomaba al rostro con una risa juguetona, a medio camino entre la timidez y la travesura. Ese que conectaba con los niños y, especialmente, con los menos privilegiados, porque nunca olvidó sus orígenes humildes. Le unía a ellos las estrecheces de su propia infancia, cuando su familia se apretó el cinturón en un apartamento de Los Ángeles porque el médico les advirtió que su padre no sobreviviría otro invierno en Toronto. Conectaba con la inocencia creativa de los niños, que a él le permitió ondular el metal buscando el reflejo de la luz, y se había propuesto mantener viva la creatividad natural de antes de que la perdieran al crecer.

