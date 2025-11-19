El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de archivo de la marcha que cada año recorre la Margen Izquierda con motivo del 25-N. P. U.

La comarca organiza marchas, talleres y charlas por el 25-N

Barakaldo, Santurtzi, Sestao, Abanto, Zalla y Galdames anuncian los actos que reivindicarán la lucha contra la violencia machista

Diana Martínez

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:22

Comenta

La comarca gritará alto y claro 'NO' contra la violencia machista. Varios municipios han anunciado los actos reivindicativos que desarrollarán para conmemorar el 25-N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En la Margen Izquierda, Barakaldo tendrá un amplio programa que arrancará este sábado. Por parte del Ayuntamiento, se contará con la representación de la obra de danza 'Mucha Muchacha', la celebración del círculo de mujeres, charlas-coloquios, talleres y, de cara al martes 25, la Herriko Plaza acogerá un acto donde escolares desplegarán el 'muro contra la violencia machista', una instalación simbólica en forma de jaula que se llenará con piedras.

Esa misma jornada, a las 19.30 horas, la asociación feminista Argitan recorrerá las calles de Barakaldo, desde la Herriko Plaza y hasta el Parque de los Hermanos, en la tradicional manifestación. Cabe destacar que diversos colectivos participarán en la marcha contra la violencia machista que se recorrerá la Margen Izquierda el día 29, justo una jornada antes que otra manifestación reivindicativa que cruzará la Zona Minera desde Zierbena.

En el caso de Sestao, se han organizado charlas sobre la resolución de conflictos y el consentimiento y, de cara al día 25, un recorrido a las 12.00, liderado por centros escolares que arrancará en la plaza San Pedro. Santurtzi hará un homenaje el próximo martes a las 12.00, en el parque Gernika, a Maricarmen Azkona, recientemente fallecida, que ha luchado incansablemente por visibilizar la violencia contra las mujeres, sobre todo las que sufren una discapacidad. También se contará con una obra de teatro y una firma de libros con Silvia Intxaurrondo, el día 28 a las 19.00 en Casa Torre.

Abanto organizará otra marcha desde la Fuente Marciano hasta el 'punto morado' del Ayuntamiento. Pero también se podrá disfrutar de un cinefórum, café con pastas, obra de teatro y talleres. Ya en Las Encartaciones, Zalla arrancará los actos del 25-N a las 11.00 con un desayuno en la plaza Autonomía y una marcha desde Aranguren, mientras que Galdames convocará una concentración frente al Consistorio a mediodía.

