Muere Maricarmen Azkona, luchadora incansable por mejorar la calidad de vida de las personas en silla de ruedas

Lunes, 6 de octubre 2025

Luchadora y siempre con una sonrisa en la cara. Así era Maricarmen Azkona, un referente en la lucha por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y en visibilizar la violencia machista. Nacida en 1958, esta santurtziarra tenaz jamás se ha frenado ante los obstáculos que le ponía la vida. Sufrió poliomelitis desde los tres meses. «No he andado nunca. Siempre he sido una mujer con discapacidad, lo cual me ha dejado ir más allá de la dependencia física, no quedarme sólo en ello», afirmaba la mujer en un encuentro con EL CORREO en 2020. Luchar y salir adelante ha sido siempre su objetivo.

De ahí sacó toda su fuerza para poder formarse a pesar de las barreras y construirse su propia vida. Licenciada en psicología, Maricarmen era una luchadora incansable en su empeño por convertir a Santurtzi en un municipio totalmente accesible. Miembro de la asociación de personas con discapacidad de Santurtzi, APDISA, desde sus comienzos en 2009 y vicepresidenta de la misma, ha trabajado de forma constante junto a sus compañeros con el fin de lograr ese digno objetivo.

Con el paso de los años, APDISA consiguió estar detrás de cada obra en Santurtzi, para garantizar la eliminación de las barreras arquitectónicas. Entre las reformas más relevantes para ella estaban el Ayuntamiento, el juzgado, el SAC y, por supuesto, la Casa Torre, un edificio que siempre ha ocupado un lugar en su corazón, pues es donde se casó. En 2013 ni el Ayuntamiento ni el juzgado de Santurtzi eran accesibles, por lo que tuvieron que buscar otra vía y trasladaron todo a ese inmueble. «Vino la banda de música, fue muy hermoso. Fuimos la primera y única pareja que se han casado ahí, en un edificio precioso, tanto por fuera como por dentro, y muy emblemático», recordaba Maricarmen con emoción hace cinco años.

«Una bellísima persona»

Una de las grandes luchas de esta santurtziarra desde su puesto en el Consejo de Igualdad del Ayuntamiento y en la Comisión de Mujer de Fekoor fue visibilizar la doble discriminación que sufre la mujer discapacitada. Tal y como reflejó en diversos artículos, los consultorios médicos no están adaptados, y se percibe más tanto en ginecología como a la hora de realizar una mamografía. Visibilizar estas situaciones y otras vinculadas a la violencia machista –nunca faltaba a una concentración contra esta lacra– ha formado parte de su trabajo durante más de 30 años, labor por la que el pasado 25-N recibió un homenaje en la localidad marinera.

Hoy, Santurtzi está de luto ante su fallecimiento. La triste noticia ha causado conmoción en APDISA. «Es una grandísima pérdida. Maricarmen era una bellísima persona, muy comprensiva y dialogante. Siempre ha luchado por la gente», afirma con cariño Serafín Iglesias, presidente de la asociación que ella, junto a él e Iñaki Blanco –fallecido el pasado ejercicio–, ayudó a fundar. Tras décadas de labor incansable, Maricarmen deja un legado de «gran lucha por el mundo de la discapacidad, sobre todo en lo referente a la mujer, que era lo que más le apasionaba».

