Barakaldo creará un muro contra la violencia machista de la mano de escolares

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Ayuntamiento de Barakaldo ha organizado varios actos culturales y acciones colectivas para visibilizar esta lacra, promover la igualdad y acompañar a las víctimas. La programación arrancará este sábado día 22 con la representación de la obra de danza 'Mucha Muchacha', una creación de la compañía Mucha Muchacha, con la dirección artística de Celso Giménez. La cita será a las 20.00 horas en el teatro, con entradas a la venta entre 20 y 17 euros.

El lunes 24, a las 10.30 horas, la asociación Hay una esperanza para ti celebrará el Círculo de Mujeres: Resiliencia en femenino. Por la tarde, a las 18.30 horas, el centro cívico Clara Campoamor acogerá una charla-coloquio violencia de género y medios de comunicación, impartida por Pedro Andrés González y organizada por la asociación Trece Rosas Rojas.

El propio día 25, día central de la conmemoración, Barakaldo organizará varios actos abiertos a toda la ciudadanía. El primero será a las 12.00 horas, en la Herriko Plaza, con la habitual lectura de la declaración institucional. Después, se realizará la grabación de un vídeo aéreo con niños de diferentes centros escolares que se acercarán para hacer visible su rechazo a la violencia de género levantando la mano con el mensaje No más violencia machista. «Con esta acción buscamos visibilizar el compromiso de las generaciones más jóvenes con esta reivindicación», ha indicado Iratxe Foces (PNV), concejala de Igualdad. A las 12.15 se desplegará el muro contra la violencia machista, una instalación simbólica en forma de jaula que se irá llenando con piedras moradas, lilas o blancas decoradas con mensajes escritos por los y las propias escolares.

Sillas vacías

Por la tarde, a las 17.00 horas, también en la Herriko Plaza, se llevará a cabo la acción conjunta 'Sillas vacías. Ni una menos en el País Vasco', organizada por la asociación Hay una esperanza para ti, junto a otros colectivos y grupos de mujeres de Barakaldo. «La intervención consistirá en colocar tantas sillas negras como mujeres han sido asesinadas por violencia machista en Euskadi desde que se dispone de nombres y apellidos, alrededor de 35», ha indicado Iratxe Foces, concejala de Igualdad. Sobre cada silla se colocará una silueta negra junto al nombre, apellidos y edad de cada víctima.

Más tarde, a las a las 18.30 horas, el centro cívico Clara Campoamor acogerá la charla-taller 'Desaprendiendo la violencia. Construyamos relaciones libres y seguras', impartida por Ana Lucía Yacelga y promovida por Hay una esperanza para ti. El miércoles 26, de 18.00 a 20.30 horas en Gazte Bulegoa, se llevará a cabo el taller Agresiones machistas, para saber cómo actuar y qué marco legal y recursos existen para las víctimas, organizado por el área de Cultura, Educación, Euskera, Juventud y Prevención de Adicciones. A las 19.00 horas, en el teatro se proyectará la película Miss Carbón, de Agustina Macri.

Ya el jueves día 27, a las 17.00 horas, el área de Igualdad ofrecerá la charla 'Sufro violencia de género. ¿Qué puedo hacer? Las rupturas sentimentales en contextos de violencia de género', impartida por la abogada y mediadora Reyes Goikoetxea Langarika, profesora de la UPV-EHU. El viernes 28 se dedicará a la sensibilización juvenil con el taller mixto 'Yo no soy machista pero...', en el Topaleku de Barakaldo, a las 17.00 horas, para jóvenes nacidos entre 2011 y 2013; y a las 19.00, para los nacidos y nacidas 2008 y 2010. La programación concluirá el sábado 29, a las 18.00 horas, el CIS, con el encuentro juvenil Hackaton PACT by BBK por los buenos tratos, dirigido a jóvenes de entre 15 y 17 años y organizado por BBK.