Se disparan las agresiones sexuales en Bilbao: 158 casos hasta agosto

La violencia machista no cesa en Bilbao. De enero a agosto de este mismo año la capital vizcaína ha registrado «158 agresiones sexuales contra las ... mujeres». Este tipo de delitos «se han disparado un 48%» en el último año, unos datos «muy preocupantes» que «seguramente irán a más porque las estadísticas no están completas». Las cifras las ha expuesto este jueves la portavoz de Elkarrekin Bilbao, Ana Viñals, durante el pleno municipal.

La formación ha presentado una proposición que instaba a renovar los protocolos con las que cuenta el Consistorio para combatir la violencia contra las mujeres, que finalmente ha sido aprobada por unanimidad. Viñals ha defendido la necesidad de «revisar y evaluar las herramientas» vigentes antes que «seguir proponiendo nuevas medidas». «Es evidente que algo estamos haciendo mal. La realidad es muy preocupante. Las condenas por violencia sexual en Bizkaia han aumentado un 58%», ha sintetizado.

La medida ha sido apoyada por todos los grupos políticos, quienes han coincidido en que erradicar la violencia machista es «uno de los retos más importantes de nuestra sociedad». «No es un asunto individual. Los datos nos interpelan a seguir trabajando de manera coordinada», ha afirmado la concejala de Igualdad, Itziar Urtasun, quien también ha puesto en valor la «mayor confianza de las víctimas en las instituciones públicas». «La clave está en la prevención y educación. Fuimos pioneros en dotarnos de protocolos, que requieren de una actualización continua», ha añadido.

Por su lado, Garazi Perea, de EH Bildu, ha recordado que los centros de crisis impulsados por la Diputación han atendido a 198 víctimas desde que abrieron sus puertas hace un año. La concejala ha subrayado que se trata de «un servicio esencial» que «no dispone de los medios necesarios». «El recurso está en Bilbao y la mayoría de casos son de nuestra ciudad. Por compromiso social debemos exigir medios para reforzar a las víctimas de violencia sexual», ha añadido.

También Esther Martínez, del PP, ha defendido que «todo lo que hagamos» para frenar la violencia machista «es poco». «Venimos tiempo alertando de la subida de delitos de agresión sexual. No es admisible que haya una sola violación en nuestras calles. El número está creciendo muchísimo y todo lo que hagamos será poco», ha lanzado. Asimismo, ha subrayado la necesidad «no solo de luchar contra las agresiones machistas», sino también «asistir a las mujeres que hayan sido víctimas».