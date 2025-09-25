El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Trabajadores de saneamiento paralizan el pleno de Bilbao

La cita mensual se ha convertido en escaparate para las reivindicaciones laborales de distintos colectivos

Luis López

Luis López

Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:30

Tres trabajadores del servicio de saneamiento contratado por el Ayuntamiento de Bilbao han paralizado el pleno municipal de este jueves. El colectivo está negociando su ... convenio y desde hace meses busca la complicidad del gobierno municipal en sus pretensiones. «Llevamos 14 años sin subida salarial, no tenemos manera de acceder a usted», le dijeron al alcalde cuando se estaba votando una iniciativa sobre Hacienda. Juan Mari Aburto pidió a la Policía Municipal que desalojase a los manifestantes. Cuando llegaron los agentes, los tres trabajadores salieron de manera voluntaria doliéndose de que «es inaudito que una empresa como Acciona se esté riendo de este Ayuntamiento». También dijeron que «tenemos derecho a que se nos escuche».

