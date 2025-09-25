Trabajadores de saneamiento paralizan el pleno de Bilbao

Tres trabajadores del servicio de saneamiento contratado por el Ayuntamiento de Bilbao han paralizado el pleno municipal de este jueves. El colectivo está negociando su ... convenio y desde hace meses busca la complicidad del gobierno municipal en sus pretensiones. «Llevamos 14 años sin subida salarial, no tenemos manera de acceder a usted», le dijeron al alcalde cuando se estaba votando una iniciativa sobre Hacienda. Juan Mari Aburto pidió a la Policía Municipal que desalojase a los manifestantes. Cuando llegaron los agentes, los tres trabajadores salieron de manera voluntaria doliéndose de que «es inaudito que una empresa como Acciona se esté riendo de este Ayuntamiento». También dijeron que «tenemos derecho a que se nos escuche».

Prácticamente todos los meses, en cada pleno municipal, hay una protesta de este tipo vinculada con alguna contrata que presta servicios para el Ayuntamiento de Bilbao o con personal del propio Consistorio. Durante mucho tiempo el protagonismo fue para agentes de la propia Policía Municipal. También las trabajadores del servicio de ayuda a domicilio llevaron a cabo varias protestas en el pleno. Más recientemente lo hicieron jóvenes del gaztetxe de Rekalde. Y las concentraciones ruidosas en el exterior también son habituales. Hoy mismo estaba también personal de la centralita municipal.

En el equipo de gobierno preocupa que este tipo de protestas gane protagonismo y defienden que en el caso de las contratas la negociación del convenio es competencia de trabajadores y empresa. En todo caso, la profusión de protestas ha llevado a que el acceso al Ayuntamiento los días de pleno estén mucho más controlados por agentes de la Policía Municipal, que controlan cada novimiento en el edificio.