Bilbobus alcanza su récord de viajeros de los últimos 17 años

En los ocho primeros meses de este año, hasta agosto, Bilbobus ha registrado 18,7 millones de viajes. «Es la mejor cifra desde hace 17 ... años», dijo la concejala de Movilidad, Nora Abete, en el pleno municipal de este jueves. Se confirma así un mayor uso del transporte público en la ciudad. Al menos, mientras duran las subvenciones, que se han prorrogado hasta finales de año. El funicular también está teniendo buenas cifras, tras su cierre durante varias semanas, al haber registrado «más de 600.000 personas viajeras en los últimos cinco meses, lo que representa un incremento del 3,5% respecto al mismo periodo del anterior», que ya fue histórico.

Abete aportó estas cifras durante el debate sobre una propuesta de Elkarrekin que terminó saliendo adelante con los votos a favor de todos los grupos del pleno. Ana Viñals defendió la puesta en marcha de una campaña de concienciación para fomentar el civismo en Bilbobus y el funicular, medios de transporte de competencia municipal. La portavoz morada apuntó que cada vez es más frecuente que haya personas que «no ceden el asiento a personas mayores, o a embarazadas, o que hablan en voz alta, o escuchan música en auriculares... Son comportamientos incívicos y molestos». Apuntó que en otros medios de transporte de competencia foral ya se han llevado a cabo iniciativas similares.

Tanto EH Bildu como el PP vieron bien la iniciativa. Desde la formación soberanista, Karlos Renedo también puso el énfasis en la necesidad de establecer protocolos para evitar acciones violentas contra los conductores y recordó que recientemente se han producido dos casos.

Abete señaló que ya es frecuente que haya iniciativas pidiendo civismo en el transporte público, «no partimos de cero». Así que la iniciativa de Elkarrekin salió adelante por unanimidad.