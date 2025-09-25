El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Luis Ángel Gómez

Bilbobus alcanza su récord de viajeros de los últimos 17 años

El Ayuntamiento lanzará una campaña para fomentar la convivencia y evitar actos incívicos

Luis López

Luis López

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:27

En los ocho primeros meses de este año, hasta agosto, Bilbobus ha registrado 18,7 millones de viajes. «Es la mejor cifra desde hace 17 ... años», dijo la concejala de Movilidad, Nora Abete, en el pleno municipal de este jueves. Se confirma así un mayor uso del transporte público en la ciudad. Al menos, mientras duran las subvenciones, que se han prorrogado hasta finales de año. El funicular también está teniendo buenas cifras, tras su cierre durante varias semanas, al haber registrado «más de 600.000 personas viajeras en los últimos cinco meses, lo que representa un incremento del 3,5% respecto al mismo periodo del anterior», que ya fue histórico.

