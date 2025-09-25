El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cinturón de Hierro en Artxanda. Manu Cecilio

Bilbao elaborará un censo de refugios antibombas y un museo virtual sobre la Guerra Civil

EH Bildu saca adelante una iniciativa con el apoyo de todos los partidos menos el PP, que se abstiene por la «posición moral» de los soberanistas sobre ETA

Luis López

Luis López

Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:22

El Ayuntamiento de Bilbao va a realizar un inventario de los refugios antibombas en los que se protegía la población durante la Guerra Civil y, ... una vez conocida la lista, se va a «estudiar la posibilidad de habilitar el refugio que en mejores condiciones se encuentre para que éste pueda ser visitado». También se va a poner en marcha un «museo virtual» con el objetivo de «la recuperación y visibilización de la memoria de la Guerra Civil y la dictadura franquista, que incluirá el acceso a estudios relevantes sobre la materia».

