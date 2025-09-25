Bilbao elaborará un censo de refugios antibombas y un museo virtual sobre la Guerra Civil

El Ayuntamiento de Bilbao va a realizar un inventario de los refugios antibombas en los que se protegía la población durante la Guerra Civil y, ... una vez conocida la lista, se va a «estudiar la posibilidad de habilitar el refugio que en mejores condiciones se encuentre para que éste pueda ser visitado». También se va a poner en marcha un «museo virtual» con el objetivo de «la recuperación y visibilización de la memoria de la Guerra Civil y la dictadura franquista, que incluirá el acceso a estudios relevantes sobre la materia».

La iniciativa sobre los refugios antibombas que protegieron a la población civil hace casi 90 años fue impulsada por EH Bildu en el pleno municipal de este jueves con el fin de «reivindicar un Bilbao antifascista». Considera la formación liderada por María del Río que es el momento de hacerlo porque se cumplen cincuenta años «del fusilamiento de Txiki y Otaegi, la muerte de Franco y la coronación de Juan Carlos I de Borbón». La concejala soberanista Garazi Perea hizo un recorrido histórico de lo sucedido en los años 30 del siglo pasado y señaló la necesidad de «construir la memoria desde la historia para asegurar un futuro de convivencia».

En concreto, los soberanistas se referían a la creación de un centro de interpretación de la memoria histórica en la ciudad y acondicionar el refugio de Zabalbide en Solokoetxe para que pueda ser visitado. Al final, la proposición que salió adelante fue pactada con el equipo de gobierno en los términos avanzados: hacer un inventario de refugios y poner en marcha un museo virtual.

Gonzalo Olabarria, titular de Cultura en el gobierno municipal, dijo que este tipo de iniciativas «nos hace más fuertes como sociedad» y reconoce «los sacrificios hechos en favor de la democracia». Lo hace, además, en un momento en el que avanzan los «populismos». Apuntó que abrir al público el refugio de Zabalbide no es viable. Y Xabier Jiménez, de Elkarrekin, también apuntó que «la verdad, la justicia y la reparación son necesarias para que no se repitan estos hechos».

Esteban Goti, del PP, fue el único que detectó alguna inconsistencia ética en la propuesta. Se mostró de acuerdo con la realización de un inventario de refugios, con hacer uno de ellos visitable y con la creación de un museo, ya sea presencial o virtual. Iniciativas interesantes para «conocer la infame Guerra Civil y la infame dictadura posterior». Pero, recordó Goti, esta propuesta surge «de un partido que elude tener una posición moral sobre la violencia terrorista» que ha ejercido durante las décadas posteriores a la dictadura. «Al entrar en nuestra sede tenemos un panel con 26 compañeros asesinados, y los vemos cada día». Así que los populares fueron los únicos que no votaron a favor de la iniciativa pactada por PNV, PSE y EH Bildu, y se abstuvieron.