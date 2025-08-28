El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vista del escenario de Abandoibarra que no se montó a tiempo y obligó a la cancelación del primer concierto de Aste Nagusia.

El Ayuntamiento de Bilbao asegura que ofreció el escenario de la plaza Circular a Olatz Salvador, Kai Nakai y Maren y lo rechazaron

La concejala de Fiestas, Itziar Urtasun, ha apuntado que la penalización a la empresa encargada del montaje en Abandoibarra será del 10% del contrato

Alba Peláez

Alba Peláez

Jueves, 28 de agosto 2025, 10:03

El Ayuntamiento de Bilbao ofreció a las artistas Kai Nakai, Olatz Salvador y Maren el escenario de la plaza Circular para que pudieran actuar el ... primer día de Aste Nagusia ante la imposibilidad de hacerlo en el de Abandoibarra al no estar el montaje finalizado. Así lo ha asegurado este jueves la concejala de Fiestas, Itziar Urtasun, durante una comparecencia.

