El Ayuntamiento de Bilbao asegura que ofreció el escenario de la plaza Circular a Olatz Salvador, Kai Nakai y Maren y lo rechazaron

El Ayuntamiento de Bilbao ofreció a las artistas Kai Nakai, Olatz Salvador y Maren el escenario de la plaza Circular para que pudieran actuar el ... primer día de Aste Nagusia ante la imposibilidad de hacerlo en el de Abandoibarra al no estar el montaje finalizado. Así lo ha asegurado este jueves la concejala de Fiestas, Itziar Urtasun, durante una comparecencia.

El retraso en el montaje obligó a la cancelación de los conciertos de las tres artistas y provocó que las afectadas publicaran un vídeo en el que explicaban que esa noche no podrían subirse al escenario. Días después, las tres compartían un duro comunicado denunciando «amenazas» por parte de miembros de la Corporación municipal y que pocas horas después el alcalde, Juan Mari Aburto, rechazaba de plano. Este jueves, Itziar Urtasun ha vuelto a subrayar que «no hubo amenazas» y que «el objetivo del Ayuntamiento era que actuasen y ofrecer a las artistas un escenario digno».

La edil ha explicado que se les ofreció el escenario de la plaza Circular como alternativa pocas horas antes de la hora fijada para que comenzaran sus actuaciones, sin embargo, afirma que esta opción fue descartada por las afectadas. «Kai Nakai había preparado montaje con bailarinas y le entraron dudas de que pudiera salir adelante», ha señalado Urtasun. Y tras consultarlo con Olatz Salvador y Maren, se trasladó al Consistorio la negativa. «No les reprocho que lo rechacen porque el contrato ponía Abandoibarra», ha añadido la concejala. La idea era pedir al artista que actuaba en dos pases en la plaza Circular (20.30 y 23.30 horas), que cediera el segundo turno a las cantantes.

Esta propuesta, la de usar la infraestructura de la plaza Circular, también se planteó porque Urtasun ha indicado que no se pudo encontrar un camión-escenario, que era el plan B que tenía el Ayuntamiento. También se barajó la idea de trasladar la actuación al Parque Europa, cuya infraestructura también era responsabilidad de Montaketak S. L. pero, en este caso, se armó dentro de plazo. El problema era que no se podía disponer de las luces y la iluminación, porque los conciertos en esta zona no empezaron hasta cuatro días después.

Urtasun ha admitido que «no entendemos muchas de las cosas que ponen», en referencia al comunicado de las artistas, ya que la edil ha mencionado en varias ocasiones que «desde el área de Fiestas no hemos enviado ningún email el 15 de agosto» ni tampoco tiene conocimiento de lo relativo a la «idoneidad» del escenario ni la presencia de Ertzaintza y Bomberos en la zona para constatar si el escenario cumplía con las medidas de seguridad. La responsable de Fiestas ha asegurado que no ha hablado con las tres implicadas después de la cancelación y que antes de ese momento las comunicaciones fueron con Kai Nakai, con quien «hablamos de trabajar de cara a Aste Nagusia 2026». Las artistas recibirán el 100% del pago acordado por sus actuaciones, ya que los motivos de la cancelación fueron ajenos a ellas.

Preguntada por la noticia que se publicó después de la actuación por error, Urtasun aludió a «problemas técnicos» que impidieron paralizar el envío. «Una vez que se suspende, el equipo de comunicación viene a la oficina para intentar eliminar esa foto noticia que se prepara con antelación, pero el domingo sale publicada, aunque teóricamente la había eliminado el gestor de la página. Es un error informático. Pedimos disculpas».

En lo referente a la empresa responsable del montaje del escenario de Abandoibarra, Urtasun ha cifrado en un 10% del contrato la penalización que se impondrá a Montaketak S. L., lo que se traduce en 8.250 euros. Sin embargo, esto no cubre el presupuesto para las tres actuaciones. Otra cosa son «los daños y prejuicios, que vienen después» y que están analizando los servicios jurídicos municipales. La concejala ha avanzado que pese a que se puede realizar una prórroga para las dos próximas ediciones de Aste Nagusia, éstas no se materializarán y en cuanto a las del Parque Europa —ya que el contrato está dividido el lotes según los escenarios repartidos por Bilbao durante la Semana Grande—, el Ayhuntameinto está pendiente de conocer si pueden no prorrogarlas también.