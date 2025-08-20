Aburto afirma que no ha habido amenazas «ni veladas ni reales» contra las artistas de Abandoibarra
El alcalde evita entrar a valorar el comunicado conjunto de Kai Nakai, Olatz Salvador y Maren y asegura que «nuestro único objetivo era que pudiesen cantar»
Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:17
El alcalde Juan Mari Aburto se ha pronunciado en la mañana de este miércoles para abordar la polémica suscitada por el comunicado conjunto de ... las artistas Kai Nakai, Olatz Salvador y Maren y ha rechazado las acusaciones de amenaza por parte del Consistorio a las intérpretes tras la cancelación por falta de infraestructura de Abandoibarra. Aburto ha asegurado que «no ha habido ninguna amenaza, ni velada ni real. A partir de ahí, cada uno es dueño de que hace y de lo que dice», ha subrayado.
El regidor ha reiterado su «respeto» al trío de artistas que debía haber inaugurado el escenario junto al Guggenheim el sábado 16 pero donde, debido a problemas técnicos, no pudo levantarse el telón en Abandoibarra hasta el domingo por la tarde. En este sentido, Aburto se ha dirigido a la empresa responsable del montaje, «que no cumplió parte de su trato», y ha expresado que «es aquí donde hay un problema».
Pese a que no ha entrado a valorar el comunicado conjunto de las artistas, el alcalde ha recordado que «quien quiso contratarlas ha sido el Ayuntamiento y nuestro único objetivo era que pudieran cantar. Me hubiera gustado que se hubiera podido celebrar el concierto», ha señalado el regidor local, que lamenta lo que ha supuesto también la cancelación para la ciudadanía.
