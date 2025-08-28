Nuevo comunicado de las artistas: «Solo le ofrecieron actuar a Kai Nakai en la plaza circular»

La cancelación del concierto de Kai Nakai, Olatz Salvador y Maren debido al retraso en el montaje del escenario continúa siendo objeto de conflicto entre ... el Ayuntamiento de Bilbao y las artistas. Este jueves la concejala de Fiestas aseguraba que se les ofreció celebrar el concierto en el escenario de la plaza Circular y que fueron las artistas las que rechazaron esa opción.

A raíz de estas declaraciones, Kai Nakai, Olatz Salvador y Maren han emitido un comunicado conjunto en el que aseguran que solo le ofrecieron desplazar el concierto a la Plaza Circular a Kai Nakai, y que esta rechazó el ofrecimiento porque «no le parecía ética tal propuesta, ya que el concierto era de tres artistas». En el escrito aseguran que a día de hoy continúan «sin haber tenido ninguna comunicación ni interés por parte de nadie del Ayuntamiento».

En su momento, las artistas denunciaron «amenazas» por parte del Consistorio. Algo que Urtasun ha vuelto a negar y ha asegurado que «el objetivo del Ayuntamiento era que actuasen y ofrecer a las artistas un escenario digno». Por el contrario, las tres cantantes se reafirman en su comunicado anterior. «El público se enteró de la cancelación por medio del comunicado que dimos las tres artistas, ya que el Ayuntamiento seguía sin pronunciarse y nos pareció una falta de respeto», indican y aseguran que nunca hubo una propuesta para emitir un comunicado conjunto.

Kai Nakai, Olatz Salvador y Maren aseguran que quieren dejar «este desagradable incidente» atrás y que les gustaría «seguir adelante».

Comunicado completo

Ante las declaraciones de la concejala del Ayuntamiento de Bilbao Itziar Urtasun, nos vemos en la obligación de contestar. Como relatamos en nuestro comunicado el pasado 16 de agosto, una vez nos indicaron que el concierto se suspendía nos dijeron que podíamos abandonar el recinto. El equipo de Olatz Salvador y Maren abandonaron el lugar y cuando solo quedaba Kai Nakai, Itziar Urtasun y varios cargos más se dirigieron a ella.

En el momento en que el equipo del Ayuntamiento se dirigió a Kai Nakai, lo primero que hicieron fue proponerle a ella, y solo a ella, la posibilidad de que diera su concierto en la plaza Circular. Kai Nakai les contestó que no le parecía ética tal propuesta, ya que el concierto era de tres artistas. La propuesta para tocar en la plaza Circular fue únicamente para Kai Nakai. En ningún momento se dirigieron ni mostraron ningún interés por reunirse con las tres artistas. A día de hoy, seguimos sin haber tenido ninguna comunicación ni interés por parte de nadie del Ayuntamiento.

No hubo ninguna propuesta del Ayuntamiento para realizar un comunicado conjunto. El público se enteró de la cancelación por medio del comunicado que dimos las tres artistas, ya que el Ayuntamiento seguía sin pronunciarse y nos pareció una falta de respeto. Nos reafirmamos en el comunicado que ya emitimos y nos gustaría seguir adelante después de esta situación tan desagradable.