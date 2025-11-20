«Hay agentes inmobiliarios que parece que contribuyen al alza del precio de la vivienda»

Lejos de bajar, el precio de la vivienda, tanto en alquiler como en compra, sigue al alza en Bizkaia. Así lo confirman las estadísticas que se publican cada mes ... , pero también los profesionales que están a pie de calle. José Manuel González, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Bizkaia (COAPI), ha asegurado este jueves durante el congreso anual que celebra la entidad en el Hotel Carlton, que «la falta de construcción ha derivado en un encarecimiento del mercado». El profesional ha señalado a la escasez de oferta como el principal motivo del incremento de precios, pero también ha hecho una reflexión sobre el papel que juegan las agencias en el auge de la especulación inmobiliaria.

González ha lanzado que «parece que hay agentes que están contribuyendo con la subida del precio de la vivienda, cuando nuestro papel debe ser el contrario». A lo que se refiere el experto es que los profesionales «nos estamos haciendo competencia a nosotros mismos diciéndoles a los propietarios que podemos vender su piso por un poco más de dinero». «Tenemos que analizar hasta qué punto estamos contribuyendo al alza de los precios, porque éticamente deberíamos hacer justo lo opuesto», ha señalado.

El presidente de los APIs también ha hecho un balance sobre la situación actual y ha afirmado que los «pisos que no se alquilan son aquellos que están desfasados». «Cuando a las agencias nos entra un arrendamiento no necesitamos ni publicarlo. Tiramos de lista interna», ha señalado. Una situación derivada, en su opinión, de la aprobación de la ley nacional de vivienda del año 2023. «Hay propietarios que nos dicen que lo único que quieren es que se termine su contrato de alquiler para poner el piso a la venta y quien quiere mantener el domicilio, está optando por los pisos turísticos», ha subrayado.

«Problema preocupante»

Asimismo, ha recalcado que los recargos del IBI por tener pisos vacíos «no van a conseguir» movilizar viviendas. «Nosotros notamos que la medida, aunque se diga que no es recaudatoria, no va a conseguir sacar más pisos. Se ha generado un rechazo y parón entre los propietarios», ha sostenido.

Los profesionales del sector admiten que «existe un problema preocupante» en torno al acceso a la vivienda, que padecen «sobre todo jóvenes y migrantes», colectivos «condenados a convivir con otra gente que no conoce, lo que puede generar conflictos en un futuro».