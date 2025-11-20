El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Manu Cecilio

«Hay agentes inmobiliarios que parece que contribuyen al alza del precio de la vivienda»

El presidente de los APIs en Bizkaia afirma que «se les dice a los propietarios que se puede vender el piso por un poco más» cuando «nuestro papel debe ser el contrario»

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:21

Lejos de bajar, el precio de la vivienda, tanto en alquiler como en compra, sigue al alza en Bizkaia. Así lo confirman las estadísticas que se publican cada mes ... , pero también los profesionales que están a pie de calle. José Manuel González, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Bizkaia (COAPI), ha asegurado este jueves durante el congreso anual que celebra la entidad en el Hotel Carlton, que «la falta de construcción ha derivado en un encarecimiento del mercado». El profesional ha señalado a la escasez de oferta como el principal motivo del incremento de precios, pero también ha hecho una reflexión sobre el papel que juegan las agencias en el auge de la especulación inmobiliaria.

