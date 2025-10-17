Los pisos se disparan un 7% el último año en Bizkaia

Lejos de bajar, el precio de la vivienda –tanto en alquiler como en compra– sigue al alza en un territorio en el que el acceso ... a un piso asequible ya se ha convertido en la principal preocupación de los vizcaínos, por delante incluso de la actividad económica. El tensionamiento del mercado inmobiliario, con precios en máximos y sin signos de descenso, ha intensificado el malestar de la ciudadanía por la vivienda. Tanto es así que más de la mitad de los residentes consideran este aspecto el mayor problema de Bizkaia. Y a tenor de los datos, tampoco es de extrañar.

El último informe publicado por Gesvalt, empresa dedicada a la consultoría y tasación desde hace tres décadas, pone negro sobre blanco al encarecimiento de la vivienda en el tercer trimestre del año. Según los datos recogidos por la compañía, comprarse un piso en Bizkaia es de media un 7,2% más costoso que en las mismas fechas del ejercicio pasado. El metro cuadrado supera los 2.650 euros frente a los 2.046 de Álava.Gipuzkoa, por contra, sigue liderando la lista de los territorios más prohibitivos. El precio de la vivienda en propiedad se ha disparado un 9,2% con un metro que supera los 3.184 euros. Las continuas subidas hacen que Euskadi se mantenga como la tercera comunidad de España más cara para comprar un piso.

Pero además de la carestía de la vivienda en propiedad, los alquileres han vuelto a registrar otro incremento. Su precio se ha incrementado un 7,2% respecto a 2024, según el mismo informe. El metro cuadrado asciende hasta los 15,39 euros, lo que se traduce en que un piso de 60 metros ya cuesta cerca de 920 euros. Los elevados precios afectan sobre todo a los jóvenes, con salarios más reducidos. De hecho, ocho de cada diez admite no tener ingresos suficientes para acceder a un piso, elevando la edad de emancipación hasta los 30 años, tres por detrás de la media europea.

Déficit de oferta

¿Y por qué los precios siguen al alza? La respuesta entre los expertos es generalizada: no hay suficiente oferta. Mientras que en 2007 se levantaban 15.000 pisos al año, ahora apenas se alcanzan los 5.000. Asimismo, datos oficiales revelan que, en lo que se refiere a VPO, en 2024 se iniciaron 2.005 pisos públicos. Pese a que supone un incremento del 12% interanual, sigue siendo insuficiente para satisfacer las necesidades de las más de 100.000 personas inscritas en Etxebide. El Gobierno vasco aseguró recientemente que para dar respuesta al déficit de oferta acumulado hay que «multiplicar la oferta hasta los 8.000 o 10.000 pisos anuales».