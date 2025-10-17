El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El metro cuadrado de un inmueble en venta alcanza los 2.650 euros de media en Bizkaia. Maika Salguero

Los pisos se disparan un 7% el último año en Bizkaia

La falta de oferta hace que sea el territorio donde más ha subido el alquiler en el tercer trimestre de 2025

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:52

Comenta

Lejos de bajar, el precio de la vivienda –tanto en alquiler como en compra– sigue al alza en un territorio en el que el acceso ... a un piso asequible ya se ha convertido en la principal preocupación de los vizcaínos, por delante incluso de la actividad económica. El tensionamiento del mercado inmobiliario, con precios en máximos y sin signos de descenso, ha intensificado el malestar de la ciudadanía por la vivienda. Tanto es así que más de la mitad de los residentes consideran este aspecto el mayor problema de Bizkaia. Y a tenor de los datos, tampoco es de extrañar.

