El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El mapa de la vivienda vacía en Bizkaia. E. C.

Bizkaia endurecerá a golpe de impuestos en 2026 la penalización por tener pisos vacíos

Al menos seis municipios ya han aprobado aplicar un 150% de recargo del IBI a quienes tengan un piso desocupado

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Domingo, 16 de noviembre 2025, 16:51

Comenta

Una de las medidas que incluyó la última reforma fiscal para incentivar la movilización de la vivienda vacía fue incrementar el porcentaje máximo de recargo ... que los ayuntamientos pueden aplicar sobre el IBI del 50 al 150%. En un momento en el que la preocupación por el acceso a un domicilio asequible es máxima, sobre todo entre los jóvenes, el objetivo del cambio tributario es frenar la especulación inmobiliaria a golpe de impuestos para convertir la vivienda en un derecho subjetivo en vez de un activo económico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Plentzia
  2. 2 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  3. 3

    Goleada de Euskadi, victoria de Palestina
  4. 4

    Cuatro contenedores quemados, bengalas y botellas contra la Ertzaintza en la marcha de GKS
  5. 5 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  6. 6

    El auge del sector inmobiliario aflora plataformas para invertir desde 300 euros
  7. 7

    El Bilbao perdido de Jon Uriarte
  8. 8 Carlos de Andrés se moja sobre el futuro de Perico Delgado en TVE: «Aunque discrepe...»
  9. 9

    Fallece el periodista bilbaíno Javier Reino
  10. 10

    Euskadi se vuelca con Palestina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Bizkaia endurecerá a golpe de impuestos en 2026 la penalización por tener pisos vacíos