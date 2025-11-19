Aburto sobre el problema de la vivienda en Bilbao: «Tengo un hijo de 31 años que se está volviendo loco para buscar piso y nada le resulta accesible»

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha puesto voz a la crisis de acceso a una vivienda asequible que sufren miles de jóvenes en ... Bilbao y en el resto de municipios vascos. «Tengo un hijo de 31 años que todavía vive en casa y que se está volviendo loco para intentar buscar un piso. Nada de lo que ve le resulta accesible», ha afirmado el regidor este miércoles en San Sebastián durante el Congreso HouseAction, organizado por el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana.

«El problema de la vivienda tiene un largo recorrido. Me acuerdo cuando compramos mi mujer y yo el primer piso. Pagamos un interés del 14,5% y si no fuera por la ayuda familiar no lo hubiésemos podido hacer», se ha sincerado durante su intervención, en la que también ha recalcado que la carestía de la vivienda está haciendo que «nos la estemos jugando como sociedad». «El reto demográfico está vinculado a esta cuestión y debemos ser capaces de dar una respuesta a ello», ha apuntado.

Aburto ha participado junto al alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria y el viceconsejero de Vivienda, Miguel de los Toyos, en una mesa redonda sobre la aplicación de soluciones en las zonas tensionadas para destensar el mercado. Aburto ha recordado que las familias destinan de media más de un 30% de sus ingresos al alquiler, que supera ya supera los 900 euros en los nuevos contratos. «Tengo otro hijo que ha decido comprar un piso porque pagaba lo mismo por el arrendamiento que por la hipoteca. Alquilar empieza a ser una cuestión no tan desdeñable», ha afirmado.

El regidor bilbaíno ha reconocido que la capital vizcaína se encuentra ante unos precios «enormemente elevados» y una «oferta de vivienda asequible que es insuficiente». «La declaración de zona tensionada nos permite controlar los precios, poner más vivienda vacía en el mercado, realizar un plan de acción a tres años y proteger a los inquilinos y a sus derechos», ha reconocido.

En su opinión, el reto está en actuar sobre la ciudad construida, ya que la capacidad de expansión urbanística de la ciudad es limitada. «Los ámbitos de desarrollo se resumen en seis: El Peñascal, Zorrozaurre, Abando el día que llegue el TAV, Bolueta y Punta Zorroza. La apuesta en todos ellos por la vivienda pública es clara», ha recalcado. «Bilbao tiene un problema y es que es pequeño. De ahí que haya que actuar sobre lo edificado», ha recalcado. En este sentido, Aburto ha defendido «seguir impulsando» la conversión de lonjas en viviendas, «bajando los negocios a ras de suelo para habilitar nuevos pisos» y avanzar en la segregación de grandes domicilios. «Tenemos un problema serio con jóvenes que tienen un salario y que aun así no pueden acceder al mercado libre».

El canon, «el último recurso»

En cuanto a las políticas que el Ayuntamiento de Bilbao quiere poner en marcha para conseguir que los propietarios saquen los pisos que tengan vacíos al mercado, Aburto ha recordado la subida del recargo del IBI del 25 al 75% aprobada el pasado mes de octubre y ha avanzado que «la aplicación del canon sería el último recurso».«Nuestro objetivo no es recaudar, sino sacar más pisos al mercado», ha asegurado el regidor, quien también ha defendido la necesidad de que haya «un conseso entre los partidos políticos mayoritarios para abordar el reto de la vivienda».