El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Aburto ha participado este miércoles en el Congreso HouseAction que se celebra en San Sebastián. Gobierno vasco

Aburto sobre el problema de la vivienda en Bilbao: «Tengo un hijo de 31 años que se está volviendo loco para buscar piso y nada le resulta accesible»

«Nos la estamos jugando como sociedad», sostiene el alcalde de Bilbao durante el congreso de vivienda que se celebra este miércoles en San Sebastián

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:40

Comenta

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha puesto voz a la crisis de acceso a una vivienda asequible que sufren miles de jóvenes en ... Bilbao y en el resto de municipios vascos. «Tengo un hijo de 31 años que todavía vive en casa y que se está volviendo loco para intentar buscar un piso. Nada de lo que ve le resulta accesible», ha afirmado el regidor este miércoles en San Sebastián durante el Congreso HouseAction, organizado por el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso
  2. 2 El SEPE permitirá con un único requisito cobrar estas ayudas junto al subsidio de mayores de 52 años
  3. 3 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  4. 4 Aviso urgente de la Aemet por nevadas en cotas bajas y por precipitaciones intensas en Euskadi
  5. 5

    La UCO revela que el PNV pidió mantener en el Gobierno a un cargo clave para los negocios de Cerdán
  6. 6 Bizkaia se congela en noviembre: un chorro polar dejará temperaturas bajo cero, nieve y granizo
  7. 7 Cinco expedientes a policías locales de Basauri derivan en un 60% de bajas
  8. 8

    La alcaldesa de Santurtzi apartó a su concejala de Seguridad un día antes del examen presuntamente filtrado a un policía
  9. 9 Mas 160 bandas vascas se retiran de Spotify en un boicot liderado por Fermin Muguruza
  10. 10

    Un exalumno acosado en el mismo instituto de Plentzia dice que el centro conocía el asedio a la profesora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Aburto sobre el problema de la vivienda en Bilbao: «Tengo un hijo de 31 años que se está volviendo loco para buscar piso y nada le resulta accesible»

Aburto sobre el problema de la vivienda en Bilbao: «Tengo un hijo de 31 años que se está volviendo loco para buscar piso y nada le resulta accesible»