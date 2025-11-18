Abaunza dice que el riesgo en el vertedero de Artxanda está «controlado» y admite que hay un «gran problema ambiental»

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las obras de estabilización del vertedero arrancaron en enero. Berriz Recycling

Abaunza dice que el riesgo en el vertedero de Artxanda está «controlado» pero admite que hay un «problema ambiental grande»

El edil de Proyectos Estratégicos explica que remediar la montaña de 2,8 millones de metros cúbicos de basura requiere tiempo, pero que hay «una hoja de ruta»

Eva Molano

Eva Molano

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:56

Comenta

El concejal delegado de Planificación Urbana, Proyectos Estratégicos y Espacio Público, Asier Abaunza, ha comparecido este martes en el Ayuntamiento por segunda vez para ofrecer ... información sobre el viejo vertedero de Artxanda a petición del PP. El grupo popular ha solicitado datos sobre el proyecto a nivel municipal y en el Parlamento vasco. También ha expresado su preocupación por los problemas de estabilidad del vertedero que han motivado unas obras de urgencia y por el destino de las toneladas de residuos, muchos peligrosos, que se acumulan allí. Y es que en este antiguo basurero, en un solar privado situado en Artxanda y en el límite con Erandio y Sondika, se acumulan más de 2,8 millones de metros cúbicos de residuos, muchos de ellos peligrosos, y además tiene un problema de estabilidad. De hecho, ya se vino abajo en las inundaciones de 1983.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vacile de Paula Badosa a su ex David Broncano en las preguntas sobre sexo y dinero: «Más que tú»
  2. 2

    El PNV aparta a la concejala de Seguridad de Santurtzi acusada de filtrar un examen a un policía
  3. 3 El SEPE obligará a los que cobran un subsidio a presentar la declaración de la renta en 2026
  4. 4 Alertan de que la situación de inseguridad ciudadana en Portugalete es «insostenible»
  5. 5 Embiste a varios vehículos en Bilbao y luego rompe el cristal del coche patrulla que le llevaba detenido
  6. 6

    El asesino de Buesa y de su escolta queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  7. 7

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso
  8. 8 El jubilado que denuncia un «error» de la Seguridad Social: 45 años cotizados y 1.450 euros de pensión
  9. 9 La dura confesión de Dani Benítez: «Eran las ocho de la mañana, iba muy borracho, tenía que entrenar y me metí una raya de coca... Fue el mayor error de mi vida»
  10. 10

    El Barça no da entradas al Athletic y frustra el viaje de los 600 rojiblancos que deseaban ir

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Abaunza dice que el riesgo en el vertedero de Artxanda está «controlado» pero admite que hay un «problema ambiental grande»

Abaunza dice que el riesgo en el vertedero de Artxanda está «controlado» y admite que hay un «gran problema ambiental»