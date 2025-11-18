Abaunza dice que el riesgo en el vertedero de Artxanda está «controlado» y admite que hay un «gran problema ambiental»

El concejal delegado de Planificación Urbana, Proyectos Estratégicos y Espacio Público, Asier Abaunza, ha comparecido este martes en el Ayuntamiento por segunda vez para ofrecer ... información sobre el viejo vertedero de Artxanda a petición del PP. El grupo popular ha solicitado datos sobre el proyecto a nivel municipal y en el Parlamento vasco. También ha expresado su preocupación por los problemas de estabilidad del vertedero que han motivado unas obras de urgencia y por el destino de las toneladas de residuos, muchos peligrosos, que se acumulan allí. Y es que en este antiguo basurero, en un solar privado situado en Artxanda y en el límite con Erandio y Sondika, se acumulan más de 2,8 millones de metros cúbicos de residuos, muchos de ellos peligrosos, y además tiene un problema de estabilidad. De hecho, ya se vino abajo en las inundaciones de 1983.

La empresa Berriz Recycling adquirió los terrenos con la intención de mejorar el viejo depósito y abrir uno nuevo de residuos no peligrosos en la parcela anexa. Después, el Gobierno vasco entró en la firma con un 5% de las acciones. Ya en 2023, se encontraron con que la ladera noroeste del viejo basurero tenía riesgo de derrumbe, por lo que plantearon al Ejecutivo autonómico un plan de estabilización y sellado, además de una depuración de aguas para que los lixiviados de la basura, entre la que hay materiales contaminantes, no se filtren a los afuentes del río Asua. El Gobierno autorizó la obra en 2024 pero el Ayuntamiento de Bilbao no otorgó la licencia hasta enero de 2025. Tal y como desveló EL CORREO de fuentes de la empresa, ésta ha solicitado una prórroga de las labores de estabilización, tan complejas que podrían demorarse años. Hay que construir un nuevo talud noroeste de abajo arriba, por la imposibilidad de que varios vehículos de maquinaria pesada trabajen con seguridad de forma simultánea desde la cima de la montaña de basura. «El suelo tiembla», aseguran fuentes de la empresa, que ya ha ejecutado el 65% de las obras de estabilización.

Abaunza ha explicado que cada mes se realiza un control de los inclinómetros y piezómetros y que, según las últimas mediciones, «la masa de basura no se ha movido, las últimas lluvias no la han afectado», «lo cual no quiere decir que desaparezca el riesgo, el riesgo sigue estando, pero está estable y está controlado». Ahora, con la obra de estabilización en marcha, «los resultados de los informes son más tranquilizadores que hace dos años», ha expuesto. «Es un problema ambiental grande, y para remediarlo, se requiere tiempo. Estamos en el camino correcto, hay una hoja de ruta para remediarlo y sellarlo. El riesgo está controlado, el Ayuntamiento sigue supervisando», ha dicho.

Remediación

Después de la estabilización, la empresa no realizará el vaciado completo del vertedero, una tarea que tendría un coste de cientos de millones de euros. Nunca se planteó este extremo, según Abaunza. «Ante la urgencia y la gravedad de la situación actual, que compromete gravemente su estabilidad», la firma asumió la ejecución de las labores necesarias para estabilizar el viejo basurero, sellar su superficie y su vigilancia y mantenimiento durante 30 años. En el plan de excavación de la empresa se prevé la retirada de 660.000 metros cúbicos, aunque la montaña de basura asciende a las 2,8 millones. El Gobierno vasco trasladó al Ayuntamiento en 2020 que era el responsable, como titular del antiguo vertedero, de ejecutar las medidas derivadas del procedimiento de declaración de calidad del suelo. Algo que recurrieron los juristas municipales. Abaunza ha asegurado que la empresa correrá con los gastos: los materiales no peligrosos se depositarán en el nuevo vaso de vertido, mientras que los peligrosos se depositarán en vertederos autorizados, como se hizo con el lindane. El resto, aunque no ha desvelado la cantidad, quedará encapsulado allí mismo. Después, el vertedero quedará sellado, se recogerán los lixiviados y se canalizarán los gases.

Abaunza ha acusado al PP de usar el tema «como mamporro» y «querer montar escándalo». El edil Ángel Rodrigo le ha reprochado que le acusaran de no haber mostrado interés en el tema y no haber acudido a la visita organizada en 2023, cuando él ni siquiera estaba en la Corporación. «Es un tema muy preocupante, no pueden decir ahora que no pasa nada. Tiene una actitud muy soberbia, se les transmite una preocupación y la niegan y dicen que todo es para crear alarma. Esta comparecencia va a repetirse, porque todo es una gran contradicción, se nos vende el Bilbao de la ZBE y del 30 por hora y tenemos el triángulo de Artigas, este gran vertedero incontrolado que sigue filtrando lindane a la Ría y Sader-Profersa en Zorroza». «Es un problema grande y preocupante que nos preocupa y nos ocupa», ha respondido Abaunza. Desde Elkarrekin Bilbao, Ana Viñals ha expuesto que «es un gran problema de dimensiones importantes, el cementerio de basura más importante de Euskadi y que se suma a otros por la zona, que está plagada». Desde EH Bildu, Karlos Renedo ha expuesto que desconocía si se había reducido el riesgo, pero que «sigue contaminando, vertiendo lixiviados, y hay que remediarlo lo antes posible».