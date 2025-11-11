El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La obra de estabilización arrancó en enero, y la empresa ha solicitado una prórroga por la complejidad de las labores. Berriz Recycling

El vertedero de Artxanda sufre riesgo de desplome y la reparación podría durar «años»

La empresa Berriz Recycling descabeza la montaña de basura para evitar nuevos desplazamientos, algo que ya ocurrió en 1983

E. Molano

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:48

Comenta

El Ayuntamiento de Bilbao vertió sus residuos urbanos en un solar situado entre Artxanda y Enekuri durante años, hasta 1976. Y durante dos décadas más ... se depositaron allí toda suerte de residuos: lindane, un pesticida cancerígeno, basura de hospitales, de la construcción, industriales, voluminosos, plásticos, amianto y restos de las inundaciones. Todos quedaron cubiertos de vegetación, sin ningún tipo de protección, durante años. Y los más de 600.000 metros cúbicos de basura acumulada en talud sufren riesgo de colapso. La montaña ya se vino abajo en las inundaciones de 1983 en el corredor del Txorrierri, sin causar víctimas. Aun así, la parcela estuvo, durante años, abandonada. Los ecologistas accedieron hace años para denunciar la presencia de lindane. Porque se trata de uno de los «cementerios de basura» más importantes de Euskadi, y el principal foco por el que se filtra este contaminante al Asua, que desemboca en la Ría.

