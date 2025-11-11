El vertedero de Artxanda sufre riesgo de desplome y la reparación podría durar «años»

El Ayuntamiento de Bilbao vertió sus residuos urbanos en un solar situado entre Artxanda y Enekuri durante años, hasta 1976. Y durante dos décadas más ... se depositaron allí toda suerte de residuos: lindane, un pesticida cancerígeno, basura de hospitales, de la construcción, industriales, voluminosos, plásticos, amianto y restos de las inundaciones. Todos quedaron cubiertos de vegetación, sin ningún tipo de protección, durante años. Y los más de 600.000 metros cúbicos de basura acumulada en talud sufren riesgo de colapso. La montaña ya se vino abajo en las inundaciones de 1983 en el corredor del Txorrierri, sin causar víctimas. Aun así, la parcela estuvo, durante años, abandonada. Los ecologistas accedieron hace años para denunciar la presencia de lindane. Porque se trata de uno de los «cementerios de basura» más importantes de Euskadi, y el principal foco por el que se filtra este contaminante al Asua, que desemboca en la Ría.

La empresa Berriz Recycling adquirió los terrenos con la intención de mejorar el viejo vertedero y abrir otro de residuos no peligrosos en la parcela anexa. Llegó a sacar 16 toneladas de barriles de pesticida que estaban en plena superficie. El Gobierno vasco entró en su capital social con un 5% del accionariado. Pero las cosas se están complicando. La masa de basura sigue sufriendo inestabilidad. Los inclinómetros colocados hasta a 44 metros de profundidad entre fragmentos de ladrillo, hormigón, goma, madera, plásticos y lixiviados se deforman y rompen, porque la basura, situada junto a una lengua de residuos contaminados, se mueve.

El 4 de mayo de 2023, el promotor del vertedero transmitió su preocupación al Gobierno vasco. El director de Calidad Ambiental y Sostenibilidad Ambiental, Javier Agirre, ordenó medidas urgentes, como «un vallado perimetral que evite cualquier tipo de acceso de personas que pudieran verse afectadas por un colapso», la prohibición de entrada de maquinaria pesada, la geolocalización de los trabajadores con dispositivos de alerta SOS y un protocolo de emergencia. El 1 de marzo de 2024, autorizó la excavación para la puesta de seguridad y la movilización de materiales con presencia de contaminantes en los términos que señalaban los estudios geotécnicos. «Dadas las potenciales graves consecuencias de un deslizamiento del talud, se considera necesario actuar a la mayor brevedad posible mientras se diseña una solución técnica que garantice la estabilidad de manera integral», asumió.

Así, «por razones de urgencia y excepcionalidad derivadas de una amenaza inminente» autorizó eliminar la capa superficial de basura, de unos cinco metros de profundidad, y volver a hacer el talud de la ladera noroeste, el que sufre un mayor riesgo, con una pendiente inferior, además de la impermeabilización del vertedero y la construcción de una balsa de decantación. En total, dio permiso para mover unos 325.000 metros cúbicos de tierras de los 600.000 que se prevén en el plan de excavación, con un plazo máximo de seis meses. Aun así, las tareas se han manifestado tan complejas y peligrosas que podrían llevar años, indicaron fuentes de la empresa.

El inicio de las mismas se retrasó. El 9 de agosto de 2024, el Gobierno vasco emitió un oficio al Ayuntamiento de Bilbao en relación con la concesión de la licencia, que fue otorgada en enero. Las obras arrancaron poco después y, el 27 de julio de 2025, la empresa solicitó una prórroga del plazo de seis meses.

«La inestabilidad del terreno hace que los ritmos de trabajo de mejora ambiental se hayan ralentizado al no poder utilizar gran cantidad de maquinaria pesada al mismo tiempo. Aún así, con las obras ya realizadas han quedado estabilizadas la ladera sur y la oeste, que supone un 65% de los trabajos, quedando pendiente la ladera noroeste, la que sufre un mayor riesgo de colapso», explican desde la empresa. Se trata de una obra de complejidad extrema y muchas empresas han declinado participar. Como hay una gran pendiente y ante la peligrosidad, ahora se procederá «a los trabajos de rehacer el talud desde la cota más baja, -al contrario que lo que pedía el Gobierno vasco, que solicitaba hacerlo desde arriba- limitando la posibilidad de derrumbes».

La seguridad, «prioritaria»

Y es que «si se pone sobre el terreno mucha maquinaria, el suelo tiembla y la prioridad absoluta de las empresas ejecutoras es la seguridad de las personas», abundan desde la compañía. Hay que tener en cuenta que ahora se realizan solo las labores de emergencia y que después habrá que proceder a la estabilización definitiva. «El final de los trabajos puede llevar años porque hay que conseguir los coeficientes de seguridad exigidos por el Gobierno vasco y después proceder al sellado», exponen.

La tarea, aseguran, es incluso más ingente que la estabilización del vertedero de Zaldibar, donde fallecieron sepultados dos trabajadores en 2020. Aquellas labores para estabilizar el terreno junto a la A-8 costaron más de 30 millones. De hecho, el Ejecutivo finalizó en agosto de 2024 el sellado temporal de este depósito más de cuatro años después de su derrumbe.

Desde el PP, que ha solicitado información sobre el vertedero de Bilbao, expresan su preocupación. El parlamentario Álvaro Gotxi denuncia la inacción institucional que ha permitido su abandono durante años y que ha provocado la dilación de estas obras de urgencia. Por su parte, el concejal en la capital, Ángel Rodrigo, asegura que la instalación «sigue representando un riesgo para la salud pública y el medio ambiente, especialmente por la presencia de lindano. Las administraciones se están pasando la responsabilidad, mientras el problema crece. Exigimos una actuación inmediata, un plan claro de intervención y descontaminación, y transparencia».